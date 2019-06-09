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غرفة التجارة الفرنسية: نؤمن بأهمية تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل بمصر

الأحد، 09 يونيو 2019 08:28 م
غرفة التجارة الفرنسية: نؤمن بأهمية تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل بمصر مرضى التأمين الصحى - أرشيفية
كتب وليد عبد السلام

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أكدت رئيس لجنة الصحة في غرفة التجارة والصناعة الفرنسية د.ناديا شعيب، إيمان الجانب الفرنسي بأهمية تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل في مصر، مؤكدة تقديم كافة أشكال الدعم اللازم لتطبيقه. 
 
جاء ذلك في تصريحات صحفية للدكتورة ناديا شعيب، على هامش انعقاد المؤتمر المشترك الذي عقد اليوم الأحد 9 يونيو، بين الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، إحدى هيئات منظومة التأمين الصحي الشامل مع غرفة التجارة والصناعة الفرنسية.
 
وأشارت إلى أن عقد مثل هذه اللقاءات والمؤتمرات وورش العمل المشتركة من شأنه تقريب وجهات النظر والتعرف على القطاعات والمواضع التي يمكن للغرفة العمل على دعمها وتحقيق أكبر استفادة يمكن تعود بالنفع على منظومة التأمين الصحي الشامل بما يفيد المواطن المصري.
 
ولفتت إلى أن عمر منظومة التأمين الصحي في فرنسا يمتد لأكثر من 70 عاما، وهو من أنجح الأنظمة في العالم، مشيرة إلى أن مؤتمر اليوم سيخرج بعدد من التوصيات و سيتم تشكيل لجنة مشتركة بين الجانبين للعمل على تنفيذ هذه التوصيات وتحقيق أقصى استفادة ممكنة.
 
وقالت د.ناديا شعيب، إن تدريب القائمين على منظومة التأمين الصحي الشامل، على رأس اهتمامات الجانب الفرنسي سواء بتنظيم دورات للفرق الطبية في فرنسا أو بالتدريب على رأس العمل داخل المؤسسات الطبية في مصر.

 


التأمين الصحى

فرنسا

غرفة التجارة الفرنسية

الرقابة الصحية

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