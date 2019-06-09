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ضبط 91 هارب من تنفيذ أحكام قضائية بالوادى الجديد

الأحد، 09 يونيو 2019 11:40 ص
ضبط 91 هارب من تنفيذ أحكام قضائية بالوادى الجديد حملة أمنية - أرشيفية
الوادى الجديد- ماهر أبو نور

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أعلنت مديرية أمن الوادي الجديد، اليوم الأحد، عن ضبط 91 هاربًا من أحكام قضائية في حملات أمنية بمراكز المحافظة، وفي الأكمنة الحدودية والأمنية، على مدار الأسبوع المنقضي.

تلقى مساعد وزير الداخلية لأمن الوادي الجديد، اللواء محمد كمال سالم، إخطارًا من اللواء عصام محمود مهني، مدير إدارة البحث الجنائي، يفيد ضبط 91 هاربًا من أحكام جنائية وجزئية ومستأنفة.

وأسفرت جهود الحملة بقيادة العميد جودت عبد الجبار، رئيس مباحث المديرية، والمقدم خالد صلاح وهبة، رئيس قسم تنفيذ الأحكام بالمديرية، عن ضبط هارباً من حكم جنائية، و51 هاربًا من حكم حبس جزئي، و29 هاربًا من حكم حبس مستأنف.

كما نجحت إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الوادي الجديد،  بقيادة اللواء عصا محمود مهني مدير الإدارة،  في ضبط 10 هاربا في الأكمنة الحدودية والأمنية بمداخل وطرق المحافظة الخارجية والسريعة، وتحصيل 59 غرامة جزئية، و2غرامة مستأنفة ومخالفة جزئية واحدة .

من جانبه شدد كمال، علي تكثيف حملات تنفيذ الأحكام القضائية بجميع مراكز وقري المحافظة، لسيادة القانون، وفرض هيبة الدولة .

 

 


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غرامات

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