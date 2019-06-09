ضبط شخصين حاولا سرقة سيارة بالإكراه في الإسكندرية

كتب محمود عبد الراضي ـ الإسكندرية أسماء علي بدر

تمكنت قوة أمنية من ضبط شخصين عقب محاولتهما سرقة سيارة بالاكراه بالإسكندرية، فى إطار جهود الأجهزة الأمنية لمواجهة الجريمة بشتى صورها من خلال تكثيف المرورات بدوائر الأقسام.

بدأت تفاصيل الواقعة أثناء مرور قوة أمنية تابعة لقسم شرطة محرم بك بمديرية أمن الإسكندرية لمتابعة الحالة الأمنية بطريق القاهرة/الإسكندرية الصحراوى بدائرة القسم تلاحظ لهم إصطدام سيارة ملاكى بالحاجز الخرسانى بمنتصف الطريق، وإستغاثة قائدها " سائق- مقيم بدائرة قسم شرطة ثان الرمل"مصاب بجروح متفرقة بالوجه والرأس، بسؤاله قرر قيام مجهولان إستقلا معه السيارة ، لتوصيلهما لأحد الأماكن بدائرة قسم شرطة أول العامرية عقب طلبه من خلال التطبيق الإلكترونى لإحدى شركات نقل الركاب ، وبمكان الواقعة هدداه بسلاح نارى كان بحوزة أحدهما، وتعديا عليه بالضرب وأحدثا إصابته بقصد الإستيلاء على السيارة قيادته، وقام أحدهما بقيادتها ولدى مقاومته لهما لمنعهما من سرقتها إصطدمت السيارة بالحاجز الخرسانى بمنتصف الطريق وحدثت تلفيات بها وفرا هاربان.

وعلى الفور قامت القوة الأمنية بتتبع خط سير هروب الجناه، وتم ضبطهما وتبين أنهما (عاملين، سبق إتهام أحدهما فى قضية "إستيلاء على سيارة" - مقيمان بدائرة قسمى شرطة أول وثان العامرية).. وبحوزة أحدهما طبنجة، وبمواجهتهما إعترفا بإرتكابهما الواقعة بقصد سرقة سيارة المجنى عليه عقب تهديده بالسلاح النارى.