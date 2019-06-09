صور.. نائب محافظ أسيوط يشهد حفل ختام الأنشطة الشبابية لمشروع "مساحتنا"

أسيوط - ضحا صالح

شهد المهندس عمرو عبد العال نائب محافظ أسيوط، فعاليات حفل ختام الأنشطة الشبابية "مشروع مساحتنا" بالقاعة الثمانية بالمبنى الإدارى بجامعة أسيوط والذى تنظمه جمعية الطفولة والتنمية بأسيوط بالتعاون مع هيئة بلان إنترناشيونال إيجيبت.

جاء ذلك بحضور فاطمة الخياط وكيل وزارة التضامن الاجتماعى ونسمات القوصى نائب رئيس جمعية الطفولة والتنمية بأسيوط و طارق حسين وكيل مديرية الشباب والرياضة ولفيف من ممثلى الجمعيات الأهلية والشباب المشارك فى الأنشطة.

وأكد نائب المحافظ على الدعم الذى توليه الدولة للأنشطة ومشروعات الشباب لخلق جيل قادر على تحقيق التنمية المستدامة بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدنى، لافتًا إلى مبادرة اللواء جمال نور الدين محافظ أسيوط لتفعيل المشاركة المجتمعية وربط التعليم الفنى بسوق العمل وإتاحة الفرصة أمام خريجى المدارس الفنية والصناعية بالعمل فى المنشآت الصناعية واكتساب الخبرات اللازمة لتأهيلهم للعمل فى المؤسسات المختلفة.

كما أعربت نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية عن تشجيعها للشباب لممارسة الأنشطة الشبابية والمبادرات المختلفة بالمحافظة وهذا ما تم تنفيذه من خلال مبادرات الجمعية ومشروعاتها التى تم تنفيذها وبخاصة مشروع "مساحتنا".

وتم خلال الاحتفال عقد لقاءات حوارية "برنامج شبابنا مستقبلنا" كما كرم نائب المحافظ ممثلى مراكز الشباب بالمحافظة وممثلى الجمعيات الأهلية المشاركة فى أنشطة المشروع.

وفى سياق منفصل، قدم اللوء جمال نورالدين محافظ أسيوط وجميع قيادات المحافظة بخالص التهانى لنيافة الحبر الجليل الأنبا ثاؤفيلس أسقف منفلوط الجديد بمناسبة سيامته أسقفا على كرسى إيبارشية منفلوط وتوابعها خلفا للأنبا أنطونيوس المتنيح.

كما تقدم محافظ أسيوط بخالص التهانى لشعب منفلوط الكريم لاختيار أسقف وراعى لهم داعيًا الله أن يديم له الصحة والبركة فى منصبه الجديد.

كان قد سيم مساء أمس السبت البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية القمص الراهب ميخائيل المحرقى أسقفًا على كرسى إيبارشية منفلوط وتوابعها حاملا اسم الأنبا "ثاؤفيلس" خلفا للأنبا أنطونيوس المتنيح جاء ذلك خلال عشية سيامة وتجليس 5 أساقفة بمشاركة حوالى 100 أسقف ومطران من أعضاء المجمع المقدس وذلك بالكاتدرائية المرقسية بالأنبا رويس بالقاهرة.

جدير بالذكر أن الأنبا ثاؤفيلس أسقف منفلوط الجديد قد ولد فى 22 يونيو عام 1972 حاملًا اسم شريف شاكر سلوانس ميخائيل بشبرا مصر وحصل على بكالوريوس الزراعة من جامعة عين شمس عام 1994م ودخل الدير المحرق فى 17 ديسمبر عام 1994م وسيم راهبا بالدير المحرق حاملا اسم ميخائيل المحرقى فى 10 مارس عام 1996م وتمت ترقيته إلى قس فى 11 يوليو 2003م وحصل على بكالوريوس الكلية الإكليريكية بالدير المحرق عام 2016م وعين مدرس لمادة علم الأباء بالكلية الإلكيريكية بالدير المحرق وفى 17 ديسمبر عام 2017م تم ترقيته إلى رتبة قمص وتم تنصيبه سكرتيرًا لنيافة الأنبا بيجول أسقف ورئيس الدير المحرق.



ختام الأنشطة الشبابية لمشروع مساحتنا



ختام الأنشطة الشبابية لمشروع مساحتنا



ختام الأنشطة الشبابية لمشروع مساحتنا



ختام الأنشطة الشبابية لمشروع مساحتنا



ختام الأنشطة الشبابية لمشروع مساحتنا (