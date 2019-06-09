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شاهد بـ"خلية الوراق": شخص على دراجة نارية أطلق النار على أمين الشرطة عمرو عزت

الأحد، 09 يونيو 2019 03:26 م
شاهد بـ"خلية الوراق": شخص على دراجة نارية أطلق النار على أمين الشرطة عمرو عزت المستشار محمد سعيد الشربينى-أرشيفية
كتب إيهاب المهندس

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تواصل محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد سعيد الشربينى، والمنعقدة بمجمع محاكم طرة، نظر إعادة محاكمة 5 متهمين بـ "خلية الوراق الإرهابية"، لاتهامهم باستهداف رجال الشرطة، والمؤسسات العامة، وقتل شخصين من بينهما أمين الشرطة عمرو عزت.
 
تعقد الجلسة بعضوية المستشارين وجدي عبد المنعم والدكتور علي عمارة، وسكرتارية أحمد مصطفى ومحمد الجمل وجمال أحمد.
 
واستمعت المحكمة لأقوال شاهد الإثبات وائل رجب، وقال بعد حلف اليمن، إنه صديق أمين الشرطة الشهيد عمرو عزت منذ 20 عاما، وأنه تربطه علاقة وطيدة بـ"عمرو" وصديقه ياسر سامى والذين تم اغتيالهما أمام أحد مركز الشباب بالوراق.
 
وأضاف الشاهد أن صديقه "عمرو" يعمل أمين شرطة، و"ياسر" كان يعمل بمحل ملابس، ويوم الواقعة فى 14 مايو 2015، كان المجنى عليهما برفقة آخرين في أحد الملاعب الشعبية بمنطقة الوراق، وبعد انتهائهم من لعب كرة القدم وخلال مغادرتهم للملعب سمع صوت دوي إطلاق نار، ولما حاول استكشاف ما يجري شاهد الضحيتين وهما على الأرض بعد إصابتهم بأعيرة نارية.
 
وأضاف الشاهد أنه لمح مطلق النار على الضحيتين، وكان يرتدى قبعة سوداء، وهرب على دراجة نارية مع شخص آخر.
 
وفيما وجهت النيابة العامة للمتهمين عدة تهم منها حيازة أسلحة نارية، والقتل للمدنيين ورجال الشرطة، والانضمام لجماعة إرهابية أسست على خلاف القانون، وحيازة منشورات تحريضية.
 
وكانت الدائرة 14 إرهاب، بمحكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار معتز خفاجى، قد قضت فى 1 فبراير من عام 2017، بأحكام ما بين الإعدام والسجن والبراءة للمتهمين.
 
 
 

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