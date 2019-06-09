سقوط اثنين من أخطر سماسرة الهجرة غير الشرعية فى مصر بقبضة الأمن.. صور

كتب محمود عبد الراضي

فى ضربة أمنية جديدة ناجحة، أسقطت أجهزة الأمن اثنين من أخطر العناصر القائمة على تسفير راغبى الهجرة غير الشرعية للخارج، مقابل 100 إلى 120 ألف جنيه للفرد الواحد، حيث مارسا نشاطًا إجراميًا واسع النطاق فى مجال تزوير واصطناع المحررات العرفية والرسمية المستخدمة فى عمليات الهجرة.

جاء ذلك فى إطار جهود الأجهزة الأمنية لمكافحة جرائم الهجرة غير الشرعية وإتخاذ الإجراءات الكفيلة بالمنع والحد منها، وملاحقة ممارسى هذا النشاط بالتنسيق والأجهزة المعنية، ومن خلال تتبع العناصر القائمة على تلك الأنشطة الإجرامية بإستخدام الوسائل المبتكرة ووسائل التكنولوجيا الحديثة فى إصطناع المحررات العرفية والرسمية بكافة صورها التى تمكن مستخدميها فى الهرب للدول الأجنبية فى عمليات الهجرة غير الشرعية.

وأكدت معلومات وتحريات إدارة مكافحة الهجرة غير الشرعية والإتجار بالبشر بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة، قيام شخصين تاجر يبلغ من العمر 46 سنة، مقيم بدمياط سبق اتهامه فى 9 قضايا " شيكات، تبديد"، وشخص آخر حاصل على بكالوريوس تربية نوعية يبلغ من العمر 41 سنة مقيم بدمياط، بممارسة نشاطًا إجراميًا واسع النطاق فى مجال تزوير المحررات العرفية والرسمية بكافة صورها ومنها جوازات السفر البحرية والشهادات الحتمية وإستخدامها فى إدخال الغش والتدليس على سلطات الموانئ المصرية والأجنبية بزعم توظيف عملائهم من المهاجرين غير الشرعيين على البواخر التجارية وسفن الشحن وتهريبهم للدول الأجنبية فى عمليات هجرة غير شرعية، مقابل مبالغ مالية تتراوح ما بين 100 إلى 120 ألف جنيه مصريى عن كل شخص، متخذان من مسكنهما مسرحًا لمزاولة نشاطهما الإجرامى غير المشروع.

وعقب تقنين الإجراءات وبالتنسيق مع قطاعى الأمن الوطنى والأمن العام ومديرية أمن دمياط تم استهدافهما وضبطهما، وبتفتيش منزل الأول تم ضبط 29 شهادة منسوب صدورها لإحدى الأكاديميات بأسماء مختلفة "مزورة"، وكمية كبيرة من الأوراق باللغات أجنبية ممهورة بخاتم شعار الدولة المقلد، وجهاز حاسب إلى "لاب توب" - جهاز ماسح ضوئى – كيسة – جهاز فاكس، و4 هواتف محمول و5 فيزا كارت بإسم المتهم – مبلغ مالى"، وبتفتيش منزل الثانى تم ضبط 28 قالبا لخاتم شعار الجمهورية منسوبة للعديد من الجهات الحكومية، و145 قالبا لخاتم منسوب بصمتها للعديد من الجهات الحكومية والبنوك، و9 طابعات ألوان وطابعة كارنيهات وماكينة تغليف كارنيهات، و2 وحدة تخزين حاسب إلى، و2 شاشة كمبيوتر، و12 رول جلد وورق وعلامات مائية خاصة بجوازات السفر، و119 كارنيه بلاستيك منسوب صدورها لإحدى الجهات الحكومية معدة للطباعة خالية البيانات، ومجموعة كبيرة من أوراق شهادات تطعيم دولية خالية البيانات، و36 جواز سفر عادى وبحرى منسوب صدورها لعدة دول "مزورة"، وشهادة ترخيص منسوب صدورها لإحدى الجهات الحكومية "مزورة"، و557 غلاف جلد لجوازات سفر لبعض الدول.

وضبطت أجهزة الأمن أيضًا 33 صورة ضوئية لشهادة منسوب صدورها لإحدى الأكاديميات بأسماء مختلفة، ومجموعة كبيرة من الطوابع والعلامات المائية المعده لإستخدامها فى تزوير جوازات السفر، ومجموعة كبيرة من مستندات منسوب صدورها لبلاد المنشأ للدراجات البخارية خالية البيانات وممهورة بخاتم شعار الدولة المقلد، ومجموعة كبيرة من كشوف لحسابات بنكية مزورة منسوب صدروها لبعض البنوك، ومجموعة كبيرة من شهادات منسوب صدروها للعديد من الجهات الحكومية، ومبالغ مالية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.



أحد المتهمين



المتهم وأدوات التزوير



المضبوطات



جانب من المضبوطات



جزء من المضبوطات