سوبر كورة
Ads
الأحد، 09 يونيو 2019 03:25 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار عاجلة

رئيس هيئة البريد يحذر المواطنين من ترك دفاتر توفيرهم للموظفين

الأحد، 09 يونيو 2019 02:02 م
رئيس هيئة البريد يحذر المواطنين من ترك دفاتر توفيرهم للموظفين عصام الصغير رئيس هيئة البريد
كتبت نورا فخرى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

ناشد عصام الصغير، رئيس الهيئة العامة للبريد، عموم المواطنين، لا سيما أهالى القرى، بعدم ترك دفاتر التوفير الخاصة بهم لموظفى مكتب البريد، مشددا على خطورة ذلك الأمر ومخالفته للتقاليد.

وأضاف "الصغير"، خلال اجتماع لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فى مجلس النواب اليوم الأحد، برئاسة النائب أحمد بدوى، بشأن حديث أحد النواب عن استيلاء أحد موظفى البريد على أموال المواطنين من دفاتر التوفير، أن عملية التلاعب والاستيلاء على الأموال سببها ترك المواطن لدفتر التوفير والختم مع الموظف، ليقوم الأخير بسحب الأموال لصالحه، مؤكدا تصفية الحسابات وردّ المبالغ للمواطنين.

ولفت رئيس هيئة البريد، إلى أن الهيئة أعادت أموال أغلب المودعين فى حالات الاستيلاء على الحسابات، البالغة 59 حالة. وردًا على طلب إحاطة من النائب ثروة سويلم، حول صعوبة إنشاء مكتب بريد فى قرية السناجرة بمركز أبو حماد بالشرقية، لأن الهيئة طلبت موافقة وزارة الأوقاف على استغلال جزء من مسجد تملكه أسرته ولا يتبع الوزارة، قال "الصغير" إن موافقة الأوقاف شرط لإثبات شغور العقار، حتى تتمكن الهيئة من استخراج تصاريح تركيب خطوط الاتصالات.

وأشار "الصغير" إلى أن وزارة الأوقاف أرسلت للهيئة خطابا برفض إقامة مكتب بريد فى أى مكان بالمسجد، حتى لو كان مركزًا طبيًّا كما ذكر النائب، مطالبًا النائب بتوفير أيّة صيغة تعاقدية، حتى يتمكن من إدخال الهواتف وإنشاء المكتب. وفى المقابل طالب "سويلم" بإنشاء مكتب بريد فى قرية أخرى تضم 50 ألف نسمة وأقرب مكتب على بعد كيلو مترين منها، وهو ما رفضه رئيس الهيئة، مؤكدا أن أقل مسافة يمكن الموفقة عليها بين مكتبين 5 كيلو مترات على الأقل. متابعا: "لا توجد لدينا طاقة أو مُوازنة لإنشاء مكاتب على مسافات قريبة".

 


لجنه الاتصالات

البرلمان

هيئه البريد

الاستيلاء على اموال البريد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
س و ج.. هل يوافق الزمالك على استكمال الدورى قبل أمم أفريقيا؟

س و ج.. هل يوافق الزمالك على استكمال الدورى قبل أمم أفريقيا؟

11يوما على انطلاق امم افريقيا 2019..تذكرتى تواصل خدماتها للجماهير الراغبة فى حضور المباريات.. توفير الويب كام لأول مرة بتاريخ البطولة.. حجز التذاكر والدفع لآخرين.. السرية حفاظا على البيانات وخط ساخن للاستفسارات

11يوما على انطلاق امم افريقيا 2019..تذكرتى تواصل خدماتها للجماهير الراغبة فى حضور المباريات.. توفير الويب كام لأول مرة بتاريخ البطولة.. حجز التذاكر والدفع لآخرين.. السرية حفاظا على البيانات وخط ساخن للاستفسارات

سباق بالونات مطاطية فى سماء "لندن" والسبب "خيرى".. اعرف القصة

سباق بالونات مطاطية فى سماء "لندن" والسبب "خيرى".. اعرف القصة

الأقباط يحتفلون بعيد العنصرة.. تعرف على أهم طقوسه وسر صلاة السجدة

الأقباط يحتفلون بعيد العنصرة.. تعرف على أهم طقوسه وسر صلاة السجدة

تشريعية النواب تقر العقوبات الجديدة على المتهربين من دفع النفقة للزوجة.. الحرمان من الخدمات الحكومية مع الحبس.. المقترح تضمن تعليق الخدمات على نشاط الزوج المهنى دون المساس بالحقوق والحريات

تشريعية النواب تقر العقوبات الجديدة على المتهربين من دفع النفقة للزوجة.. الحرمان من الخدمات الحكومية مع الحبس.. المقترح تضمن تعليق الخدمات على نشاط الزوج المهنى دون المساس بالحقوق والحريات

كوكب المشترى يتقابل مع الشمس غدا ويكون فى أقرب نقطة للأرض الأربعاء المقبل

كوكب المشترى يتقابل مع الشمس غدا ويكون فى أقرب نقطة للأرض الأربعاء المقبل

مصادر عن اللغة العربية للثانوية العامة: نموذج الإجابة المتداول غير دقيق

مصادر عن اللغة العربية للثانوية العامة: نموذج الإجابة المتداول غير دقيق

سوبر كورة يكشف أولى صفقات الأهلى الصيفية

سوبر كورة يكشف أولى صفقات الأهلى الصيفية

إنجاز رونالدو يراود محمد صلاح فى امم افريقيا.. الفرعون يحلم بأول ألقابه مع الفراعنة.. نجم ليفربول يسعى للجمع بين النجاح على مستوى الأندية والتتويج بالألقاب مع المنتخب.. والهروب من لعنة ميسي مع الأرجنتين

إنجاز رونالدو يراود محمد صلاح فى امم افريقيا.. الفرعون يحلم بأول ألقابه مع الفراعنة.. نجم ليفربول يسعى للجمع بين النجاح على مستوى الأندية والتتويج بالألقاب مع المنتخب.. والهروب من لعنة ميسي مع الأرجنتين

"قوى البرلمان" توافق نهائيا على مشروع قانون "علاوات الموظفين".. إقرار حد أدنى للعلاوة الدورية للخاضعين لقانون الخدمة المدنية وعلاوة خاصة لغير المخاطبين بمبلغ 75 جنيها.. و150 جنيها حافزا شهريا بفئة مالية مقطوعة

"قوى البرلمان" توافق نهائيا على مشروع قانون "علاوات الموظفين".. إقرار حد أدنى للعلاوة الدورية للخاضعين لقانون الخدمة المدنية وعلاوة خاصة لغير المخاطبين بمبلغ 75 جنيها.. و150 جنيها حافزا شهريا بفئة مالية مقطوعة

إنفوجراف.. الحكومة ترصد تغير تعامل إعلام الغرب مع اقتصاد مصر خلال 6 سنوات

إنفوجراف.. الحكومة ترصد تغير تعامل إعلام الغرب مع اقتصاد مصر خلال 6 سنوات

اتحاد الكرة: 25 لاعبا فى قوائم الأندية بالموسم الجديد و5 من مواليد 97

اتحاد الكرة: 25 لاعبا فى قوائم الأندية بالموسم الجديد و5 من مواليد 97

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة