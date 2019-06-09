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رئيس جامعة الأزهر يتابع سير الامتحانات بكليات القاهرة

الأحد، 09 يونيو 2019 01:54 م
رئيس جامعة الأزهر يتابع سير الامتحانات بكليات القاهرة المحرصاوي يتابع سير الامتحانات بكليات جامعة الأزهر بالقاهرة
كتب لؤى على

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تابع الدكتور محمد المحرصاوى، رئيس جامعة الأزهر، سير وانتظام لجان الامتحانات بكليات الدراسات الإسلامية والعربية والصيدلة فرع البنات والإعلام فرع البنين القاهرة.

حيث اطمأن على انتظام وانضباط لجان الامتحانات، وكذلك توفير جميع أدوات وسبل الرعاية والراحة والهدوء للطلاب والطالبات بالجامعة، وعدم وجود شكاوى.
 
ووجه رئيس جامعة الأزهر الكليات بضرورة الالتزام بكل اللوائح والإجراءات والضوابط المتخذة لتوفير أقصى درجات الرعاية، وضرورة تواجد أستاذ المادة خلال فترة الامتحانات للإجابة عن أى استفسارات تخص المادة.
 
كما شدد على ضرورة مراعاة مناسبة الأسئلة لوقت الامتحانات المحدد خلال أدائهم لامتحانات النصف الثانى من العام الجامعي والحرص على توفير مناخ ملائم لأداء الطلاب والطالبات الامتحانات فى سهولة ويسر، وتوفير الأجواء المناسبة للنجاح والتفوق.
 
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الازهر الشريف

جامعة الازهر

امتحانات جامعة الازهر

محمد المحرصاوى

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