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رئيس الوزراء يتابع برنامج تعزيز صناعة وسائل النقل والصناعات المغذية له

الأحد، 09 يونيو 2019 05:36 م
رئيس الوزراء يتابع برنامج تعزيز صناعة وسائل النقل والصناعات المغذية له الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء
كتبت هند مختار - تصوير سليمان العطيفى

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تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، فى لقاء مع وزير التجارة والصناعة، الملامح الأولوية للبرنامج المقترح لتعزيز صناعة وسائل النقل، والصناعات المُغذية لها.  

 

وفى مستهل الإجتماع أكد رئيس الوزراء على إهتمام الحكومة بملف توطين صناعة المركبات وزيادة اعتمادها على المكون المحلي، لما له من أثر إيجابى على الإقتصاد القومي، ووضع مصر على خريطة الإستثمار العالمية للصناعات الهندسية والتكنولوجية، لافتاً إلى أن هذه الخطوة تساهم فى اتاحة فرص أكبر للتشغيل، والارتقاء بمهارات الفنيين والمهندسين، فضلاً عن خفض أسعار المركبات محلياً، وإتاحة مناخ منافسة أفضل بين الشركات

 

وعرض وزير التجارة والصناعة تقريراً شاملاً حول رؤية الوزارة لتنمية صناعة وسائل النقل وتوطينها فى مصر، والتى تهدف لأن تصبح مصر من الدول البارزة فى مجال تصنيع وتصدير السيارات، مشيراً إلى أن هذه المحددات تتضمن تقديم الحوافز اللازمة للمستثمرين فى هذا القطاع، وتذليل العقبات التى تواجههم

 

كما تناول الوزير أبرز نتائج الدراسات التى يتم إجراؤها حالياً لبدء هذه الخطوة الهامة، وفى مقدمة ذلك الإطلاع على تجارب الدول الأخرى فى هذا الصدد، وذلك تمهيداً للإنتهاء خلال الفترة القليلة القادمة من صياغة برنامج وطنى لتحفيز صناعة المركبات ووسائل النقل.

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الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء
 

 


صناعة المركبات والنقل

مجلس الوزراء

مصر

مصطفى مدبولى

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