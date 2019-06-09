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رئيس البرلمان: زيادة المعاشات من الخزانة العامة.. وهناك خطة لتمويلها ذاتيا

الأحد، 09 يونيو 2019 04:37 م
رئيس البرلمان: زيادة المعاشات من الخزانة العامة.. وهناك خطة لتمويلها ذاتيا الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب
كتب محمود حسين - تصوير خالد مشعل

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قال الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، إن الحكومة تعمل حاليا بتوجيهات مباشرة من رئيس الجمهورية، على وضع خطة لإدارة أموال المعاشات بطريقة اقتصادية.
 
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، المنعقدة الآن، لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة القوى العاملة ومكتب لجنة الخطة والموازنة، بشأن مشروع القانون المقدم من الحكومة بزيادة المعاشات بنسبة 15%، بحدّ أدنى 150 جنيهًا للزيادة، ووضع حدّ أدنى للمعاش بقيمة 900 جنيه.
 
وأضاف "عبد العال" فى حديثه خلال الجلسة: "سيأتى اليوم الذى لا تكون فيه للحكومة أية علاقة بزيادة المعاشتات، فالخطة حاليا أن نملك نظاما لإدارة أموال المعاشات بطريقة اقتصادية، فمصر هى الدولة الوحيدة التى تزيد معاشاتها من الخزانة العامة، والهدف أن نصل لإدارة أموال المعاشات اقتصاديا، وهو ما تعمل عليه الحكومة حاليا بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى".
 
من جانبه، قال الدكتور عبد الهادى القصبى، رئيس ائتلاف دعم مصر "الأغلبية البرلمانية": "ننحاز انحيازًا كاملا لأصحاب المعاشات، ولكن لى تحفّظ واستفسار على المادة الأولى، البند ج، سأوضحه خلال المناقشات". فيما قال النائب عصام إدريس: "أوافق من حيث المبدأ على مشروع قانون زيادة المعاشات، فالمشروع يتعامل مع الفئة الأدنى فى المجتمع، وتأخّر كثيرًا، وأكثر الشكاوى الواردة للنواب من أصحاب المعاشات، لذا نشكر رئيس الجمهورية لحرصه على مُتابعة الأسر الفقيرة وأصحاب المعاشات".
 

 

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مجلس النواب

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زياده المعاشات

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