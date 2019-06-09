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حبس 3 متهمين بقتل عامل لوجود خلافات بينهم فى الإسكندرية

الأحد، 09 يونيو 2019 01:00 م
حبس 3 متهمين بقتل عامل لوجود خلافات بينهم فى الإسكندرية حبس - أرشيفية
الإسكندرية - أسماء على بدر

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قررت نيابة المنتزه ثالث بالإسكندرية، حبس 3 متهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات، بعد اتهامهم بقتل عامل بسبب خلافات بينهم، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، والتصريح بدفن الجثة بعد تشريحها لبيان سبب الوفاة.

تلقى اللواء محمد الشريف، مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من مأمور قسم شرطة ثالث المنتزه، يفيد بورود بلاغ بوفاة عامل، 32 سنة، مقيم بمنطقة الرأس السوداء دائرة القسم، إثر إصابته بكسر بالجمجمة وسحجات وكدمات متفرقة بالجسم.

بانتقال ضباط مباحث القسم للفحص تبين أنه حال قيام "موظفى حى أول المنتزه" بإزالة شدة خشبية بالطابق الثالث بعقار تحت الإنشاء بمنطقة الرأس السوداء دائرة القسم "دون إخطار مسبق للجهات الأمنية"، وعقب تحميلهم لبعض مستلزمات البناء "كمية من الخشب والحديد" أعلى سيارة نقل تابعة لمقاول الهدم التابع للحى تدخل المجنى عليه، والذى تربطه صلة قرابة بمالك العقار لمناصرته ومنع السيارة من التحرك فاصطدمت به السيارة مما أدى لوفاته وهرب بها سائقها.

أسفرت جهود فريق البحث المشكل بالتنسيق مع قطاع الأمن العام عن تحديد وضبط مرتكبى الواقعة وهم "عامل وسائق السيارة" "مُسجل جنائى"، ومقاول الهدم".

بمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة، وقرر الأول أنه حال تواجده أعلى السيارة رفقة مستلزمات البناء صعد إليه المجنى عليه لمنع السيارة من التحرك، فحدثت مشادة كلامية بينهما قام على أثرها بضرب المجنى عليه بعتلة حديدية على رأسه ففقد وعيه، وسقط أسفل عجلات السيارة فحدثت إصابته التى أودت بحياته، وأيد ذلك الثانى والثالث، وأرشدوا عن السيارة، تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة التحقيقات.


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