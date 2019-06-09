حبس المتهم بقتل زوجته بسبب مشاجرة فى مدينة 15 مايو

كتب كريم صبحى

أمرت نيابة 15 مايو بإشراف المستشار سمير حسن المحامى العام، بحبس عامل 4 أيام على ذمة التحقيق بتهمة قتل زوجته، كما أمرت النيابة بتشريح جثة المجنى عليها.

كان قسم شرطة 15 مايو، قد تلقّى بلاغا بوقوع مشاجرة ووفاة سيدة، وعلى الفور اننقل رجال المباحث إلى موقع البلاغ، وتبيّن حدوث مشادة بين إحدى سيدة وزوجها، ووفاة الأخيرة متأثرة بطعنات تلقتها من الزوج بسلاح أبيض "سكين"، مُحدثًا إصابتها المشار إليها والتى أودت بحياتها.

وعقب تقنين الإجراءات، نجحت الأجهزة الأمنية فى ضبط المتهم وبحوزته السلاح الأبيض المستخدم فى الجريمة، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، فاتُّخذت الإجراءات القانونية وتولت النيابة التحقيق.