حاجات بتقولك عندك التهاب فى اللثة.. متستهونش وروح للدكتور

كتبت نهير عبد النبى

"ألم والتهاب وعدم القدرة على تناول الطعام"، علامات كثيرة قد تدل على الإصابة بالتهاب اللثة ولكن يجهلها الكثيرون ويتجاهلوها أيضا مما يسبب أضرار ومضاعفات خطيرة على صحة الفم والأسنان.



وحسب ما ذكره موقع mayoclinic فأن أبرز علامات الإصابة بالتهاب اللثة هى:

1: تورم شديد فى اللثة وعدم القدرة على تناول الطعام.

2: تغيير لون اللثة إلى اللون الأحمر الداكن.

3:التهاب اللثة الشديد يسبب نزيف فى اللثة وخصوصا عند تنظيفها أو غسلها بالأسنان.

4: ظهور رائحة فم كريهة.

5: ضعف فى اللثة وألم شديد بها.



التهاب اللثة وهناك بعض العوامل التى تزيد من خطر الإصابة بالتهاب اللثة ومنها:

1: إهمال نظافة الأسنان وغسلها، يسبب التهاب شديد فى اللثة.

2: الإفراط فى التدخين.

3: التقدم فى العمر يسبب التهابات اللثة.

4: جفاف الفم، يسبب التهاب اللثة.

5: سوء التغذية ونقص الفيتامينات يسبب التهاب اللثة.

6: قد يكون التهاب اللثة بسبب العوامل الوراثية.

7: التغيرات الهرمونية مثل الحمل والطمث.

وهنا لا بد من المتابعة مع الطبيب والاهتمام بغسل الأسنان باستمرار مع تجنب التدخين وتناول الخضروات والفواكه التى تعزز صحة الفم والأسنان.