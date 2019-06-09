تراجع بورصة قطر بختام التعاملات بضغوط هبوط قطاع العقارات

كتب- هانى الحوتى

تراجعت بورصة قطر، بختام تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بنسبة 0.23% خاسرة 23.55 نقطة، لتغلق عند مستوى 10295.78 نقطة.

وجرى التداول بختام التعاملات ببورصة قطر على 10.5 مليون سهم بقيمة 195.6 مليون ريال قطرى عبر 6924 صفقة، وارتفع 23 سهم، وانخفض 21 سهما، واستقرت 3 أسهم.

وتراجعت 5 قطاعات على رأسها قطاع العقارات بنسبة 1.15%، أعقبه قطاع النقل بنسبة 0.68%، تلاه قطاع التأمين بنسبة 0.56%، ثم قطاع البنوك والخدمات المالية بنسبة 0.47%، ثم قطاع الصناعات بنسبة 0.42%، فيما ارتفع البضائع والخدمات الاستهلاكية بنسبة 2.11%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.10%.