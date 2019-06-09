تجديد حبس عاطل فى البدرشين لاتهامه بالنصب على راغبى العمل بالخارج

كتب أحمد الجعفرى

جدد قاضى المعارضات بمحكمة جنوب الجيزة، حبس عاطل 15 يوما على ذمة التحقيق فى اتهامه بالنصب على راغبى السفر للعمل فى الخارج، باستخدام تأشيرات سفر وعقود عمل مُزيّفة، واستيلائه منهم على مبالغ مالية.

وتوصلت تحريات ضباط مكافحة جرائم الأموال العامة بالجيزة، إلى تورط "جمعة. أ"، وشهرته الصعيدى، محكوم عليه فى 3 قضايا أموال عامة ونصب، فى النصب والاحتيال على المواطنين راغبى العمل خارج مصر، عن طريق تزوير تأشيرات وعقود عمل منسوبة لعدد من الجهات والشركات العربية، واستيلائه على 21 ألف جنيه من كل ضحية، عقب ادعاء تسفيرهم للعمل فى العراق، واتخاذه شقة فى البدرشين وكرًا لمقابلة ضحاياه ومزاولة نشاطه.

وبإعداد كمين للمتهم، نجحت الأجهزة الأمنية فى ضبطه وبحوزته 25 جواز سفر خاصة بضحاياه من راغبى السفر، و15 تأشيرة مُزوّرة بأسماء الضحايا ومنسوب صدورها إلى دولة العراق، و40 عقد عمل مُزوّرًا ومنسوبًا لشركة طلعت للمقاولات والبناء بالعراق، وأوراق خاصة بالضحايا (السيرة الذاتية - مؤهلات علمية - شهادات خبرة - صحيفة الحالة الجنائية)، إضافة إلى مبلغ 600 جنيه، فحررت محضرا بالواقعة، وأخطرت النيابة لتولى التحقيق.