تجديد حبس عاطلين 15 يوما بتهمة سرقة 20 ألف جنيه من مدير شركة بحدائق القبة

كتب عبد الله محمود

قرر قاضى المعارضات بمحكمة جنح حدائق القبة، تجديد حبس عاطلين 15 يوما على ذمة التحقيقات، بتهمة سرقة حقيبة، بداخلها 80 ألف جنيه، من مدير شركة.

تعود الواقعة عندما تمكنت قوة من وحدة مباحث قسم شرطة حدائق القبة، أثناء المرور بدائرة القسم من ضبط (شخصين أحدهما مطلوب التنفيذ عليه في 3 أحكام حبس جزئى في قضايا ضرب وسلاح) حال استقلالهما دراجة نارية "ملك وقيادة أحدهما" وبحوزتهما حقيبة يد بداخلها مبلغ مالى، 80 ألف جنيه مجهولة المصدر.

وبمناقشتهما عن مصدر المضبوطات، اعترفا بسرقتها من مدير شركة استيراد وتصدير بأسلوب "التتبع والخطف"، باستخدام الدراجة النارية المضبوطة، عقب صرف المبلغ المشار إليه من أحد البنوك بدائرة القسم، تم التوصل للمجني عليه، وبسؤاله تعرف على المتهمين، واتهمهما بالسرقة، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.