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الكشف على 2500 حالة بقافلة طبية مكبرة بميت كنانة بالقليوبية

الأحد، 09 يونيو 2019 11:59 ص
الكشف على 2500 حالة بقافلة طبية مكبرة بميت كنانة بالقليوبية قوافل طبية - ارشفية
القليوبية إبراهيم سالم

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نجحت القافلة الطبية التى نظمتها مديرية الصحة بالقليوبية، بالتنسيق مع وزارة الصحة، بقرية ميت كنانة التابعة لمركز ومدينة طوخ بالقليوبية بتوقيع الكشف على 2500  حالة تنوعت ما بين أطفال وأشعة وباطنة وجراحة ورمد.

وأكد الدكتور حمدى الطباخ مدير مديرية الصحة بالقليوبية،أن القافلة تواجدت بمقر الوحدة الصحية بالقرية، وشملت تخصصات "الباطنة، والقلب، ونساء وولادة، وأطفال، وجراحة عامة، ومسالك بولية، وعظام، ومخ وأعصاب، والأشعة والتحاليل، وطب الأسرة، وجلدية"، حيث أن القافلة وقعت الكشف على حالة، على مدار اليومين الماضيين، وتم صرف العلاج اللازم للحالات المرضية، وتحويل الحالات التى تحتاج إلى تدخل جراحى إلى المستشفيات لعمل اللازم.

وأكد الدكتور حمدى الطباخ، وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، أن المديرية تقوم بتنظيم تلك القوافل بالتنسيق مع الوزارة، بهدف الوصول بالخدمات الطبية إلى الأماكن والقرى التى تفتقر للخدمات الصحية.

 

 


اخبار القليوبية

صحة القليوبية

قافلة طبية

ميت كنانة

طوخ

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