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البورصة: تنفيذ صفقة على أسهم "ديورافيت" للأدوات الصحية بـ111 مليون جنيه

الأحد، 09 يونيو 2019 06:10 م
البورصة: تنفيذ صفقة على أسهم "ديورافيت" للأدوات الصحية بـ111 مليون جنيه البورصة المصرية - أرشيف
كتب هانى الحوتى

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كشف التقرير اليومى للبورصة المصرية، عن تنفيذ صفقة على أسهم شركة ديورافيت إيجيبت لصناعة الأدوات الصحية، بواقع 145 ألف سهم بقيمة إجمالية 111 مليونا و400 ألف جنيه.
 
جرى ذلك خلال جلسة تداول اليوم الأحد فى سوق خارج المقصورة "سوق الصفقات"، كما تم تنفيذ صفقتين على أسهم شركة "ماى فير" للاستثمارات السياحية والعقارية لـ7.5 ألف سهم بقيمة 3.76 مليون جنيه.
 
وبحسب التقرير اليومى للبورصة المصرية، بلغ إجمالى قيمة التداول فى سوق خارج المقصورة "سوق الصفقات" 116 مليونا و900 ألف جنيه، بكمية تداول 493 ألف سهم لعدد 13 شركة.
 

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