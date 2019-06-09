البرامج النووية لإيران وكوريا الشمالية تتصدر جدول أعمال اجتماع الوكالة الدولية للطاقة الذرية

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تتصدر البرامج النووية لإيران وكوريا الشمالية جدول أعمال اجتماع مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية الأسبوع المقبل ومن المتوقع أن تثير تلك القضايا "مناقشات محتدمة".

وقال مندوب روسيا الدائم لدى المنظمات الدولية في فيينا، ميخائيل أوليانوف، اليوم الأحد - وفق ما نقلته وكالة أنباء سبوتنيك الروسية في نسختها الإنجليزية- "ستعقد جلسة لمجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية في فيينا الأسبوع المقبل. إلى جانب الموضوعات المتعلقة بالاستخدامات السلمية للطاقة الذرية، سيناقش المجلس الملفات النووية لإيران وسوريا وكوريا الشمالية والتي قد تتسبب، كما هو الحال دائمًا، في مناقشات ساخنة".

وسيجتمع مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية في مقر الوكالة في العاصمة النمساوية غدا الاثنين، ومن المفترض أن يناقش الاجتماع التقرير السنوي للوكالة الدولية للطاقة الذرية لعام 2018 والتحقق من البرنامج النووي الإيراني ومراقبته، وتطبيق الضمانات في كوريا الشمالية، وتنفيذ اتفاقية ضمانات حظر الانتشار النووي في سوريا.