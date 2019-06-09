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الإرشاد الزراعى ببورسعيد: نستهدف 8,7 الف فدان ذرة شامية ونسعى لزيادة الإنتاجية

الأحد، 09 يونيو 2019 08:00 ص
الإرشاد الزراعى ببورسعيد: نستهدف 8,7 الف فدان ذرة شامية ونسعى لزيادة الإنتاجية المهندس على حسن سليمان مدير الإرشاد الزراعى ببورسعيد
بورسعيد - محمد فرج

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أكد المهندس على حسن سليمان مدير الإرشاد الزراعى ببورسعيد فى تصريح لــ"اليوم السابع"، أن الحملة القومية للذرة الشامية بالقطاع الزراعى للموسم 2019 بدأت فعالياتها للنهوض بالمحصول بنوعيه الأبيض والأصفر.

وقال سليمان ، أنه جارى إختيار عدد 4 حقول إرشادية مساحة حقل  الإرشاد فدان بالمراكز الزراعية الموجودة بمنطقة شباب الخريجين والإستصلاح على أن يكون كل مركز تواجد النوعية من الذرة الشامية  الأصفر والأبيض بكل مركز على حده بهدف تشجيع المزارعين  للتعرف على الصفات الوراثية الجديدة  بالحقول المنزرعة لزيادة إنتاجية الفدان .

وأضاف أن الخدمة الإرشادية المجانية عبارة عن 5 كيلو تقاوى أساس لكل حقل إرشادى على حدة من الأصناف الواردة من معهد بحوث المحاصيل الحقلية قسم الذرة الشامية لزراعة هذه الأصناف بالمراكز الإرشادية .

وأوضح أن هناك مرور دورى على هذه الزراعات من قبل الباحثين منهم الدكتور سمير ثروت وعدد من الإخصائيين والمرشدين بالإرشاد الزراعى للوقوف  على متابعة زراعة أصناف الذرة الشامية  بالحقول الإرشادية للتأكد من  إصابتها من عدمه وإبلاغ المزارعين بطريقة ونوعية المبيدات التى تستخدم عند وجود أية إصابة فى حالة ظهورها .

ومن جانبه أكد سليمان ، أنه حتى الآن الحالة العامة للمحصول الذرة  والقطن والأرز للموسم الزراعى 2019  بحالة ممتازة للغاية ولايوجد  بها أية إصابات.

وفى سياق متصل أكد سليمان أن الذرة الشامية تعتبر المحصول الأول بين محاصيل الحبوب من حيث إستجابته للتحسين الوراثى لزيادة إنتاجية الفدان وكافة المعاملات الزراعية من خدمة ورى وتسميد وغيرها من العمليات المختلفة .


الارشاد الزراعى

الذره الشاميه

القطن

الارز

بورسعيد

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