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الأوقاف تحرر محضرا ضد شخص ألقى درسا بمسجد فى الزاوية الحمراء دون تصريح

الأحد، 09 يونيو 2019 02:39 ص
الأوقاف تحرر محضرا ضد شخص ألقى درسا بمسجد فى الزاوية الحمراء دون تصريح الشيخ جابر طايع رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف
كتب إسماعيل رفعت

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أفاد الشيخ جابر طايع رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف، بأن إدارة أوقاف الزاوية الحمراء بمديرية أوقاف القاهرة، حررت المحضر رقم 1950 لسنة 2019 بقسم الزاوية الحمراء ضد المدعو حسين مصطفى حسين محمد، لقيامه بأداء درس بأحد المساجد بمنطقة الزاوية دون تصريح.

وتم تكليف الشئون القانونية بالوزارة، بمتابعة إحالة المحضر المذكور  إلى النيابة ، مع إحالة جميع العاملين بالمسجد المذكور إلى التحقيق بديوان عام الوزارة لتقصيرهم فى منع المذكور من أداء الدرس.

من جانبها أكدت وزارة الأوقاف على منع المذكور المحرر ضده المحضر من صعود المنبر أو أداء أى دروس أو إمامة الناس بالمساجد على مستوى الجمهورية، مع تكليف إدارة الزاوية التى وقعت المخالفة فى نطاقها بأخذ علم جميع العاملين بالمساجد بها بذلك .

 


وزاره الاوقاف

مساجد الزاوية الحمراء

صعود المنبر

تحقيقات

النيابة

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