إعدام زيوت ومخللات فاسدة ضبطت داخل مصنع مواد غذائية بأبو النمرس

كتب أحمد الجعفرى

أمرت النيابة العامة بجنوب الجيزة بإعدام منتجات زيوت ومخللات غير صالحة للاستهلاك الأدمى تم ضبطها داخل مصنع مواد غذائية بأبو النمرس، بعد ورود تقرير لجنة الفحص التى أثبتت عدم صلاحيتها للاستهلاك.

توصلت تحريات ضباط مباحث التموين بالجيزة، إلى تجميع " أحمد. ع " صاحب مصنع لإنتاج المواد الغذائية، لكميات من زيت الزيتون، والمخللات غير صالحة للاستهلاك الآدمي، وتعبئتها في عبوات تحمل علامة تجارية أخرى، لبيعها للمواطنين.

وبمداهمة المصنع، تم ضبط " محمد. ر " المدير المسئول، وبحوزته 4 أطنان من زيت الزيتون والمخللات غير صالحة للإستهلاك الآدمي، وحرر محضر بالواقعة، وأخطر اللواء رضا العمدة مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، وباشرت النيابة التحقيق.