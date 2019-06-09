سوبر كورة
Ads
الأحد، 09 يونيو 2019 04:01 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية حوادث

إعدام زيوت ومخللات فاسدة ضبطت داخل مصنع مواد غذائية بأبو النمرس

الأحد، 09 يونيو 2019 03:09 م
إعدام زيوت ومخللات فاسدة ضبطت داخل مصنع مواد غذائية بأبو النمرس إعدام زيوت-أرشيفية
كتب أحمد الجعفرى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أمرت النيابة العامة بجنوب الجيزة بإعدام منتجات زيوت ومخللات غير صالحة للاستهلاك الأدمى تم ضبطها داخل مصنع مواد غذائية بأبو النمرس، بعد ورود تقرير لجنة الفحص التى أثبتت عدم صلاحيتها للاستهلاك.
 
توصلت تحريات ضباط مباحث التموين بالجيزة، إلى تجميع " أحمد. ع " صاحب مصنع لإنتاج المواد الغذائية، لكميات من زيت الزيتون، والمخللات غير صالحة للاستهلاك الآدمي،  وتعبئتها في عبوات تحمل علامة تجارية أخرى، لبيعها للمواطنين.
 
وبمداهمة المصنع، تم ضبط " محمد. ر " المدير المسئول، وبحوزته 4 أطنان من زيت الزيتون والمخللات  غير صالحة للإستهلاك الآدمي، وحرر محضر بالواقعة، وأخطر اللواء رضا العمدة مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، وباشرت النيابة التحقيق.
 
 
 
 
 

منتجات الزيوت

مخللات

زيت طعام

سلع فاسدة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
الأول من نوعه.. باحثون يكتشفون جسرا بين المجرات يمتد لـ10 ملايين سنة ضوئية

الأول من نوعه.. باحثون يكتشفون جسرا بين المجرات يمتد لـ10 ملايين سنة ضوئية

س و ج.. هل يوافق الزمالك على استكمال الدورى قبل أمم أفريقيا؟

س و ج.. هل يوافق الزمالك على استكمال الدورى قبل أمم أفريقيا؟

11يوما على انطلاق امم افريقيا 2019..تذكرتى تواصل خدماتها للجماهير الراغبة فى حضور المباريات.. توفير الويب كام لأول مرة بتاريخ البطولة.. حجز التذاكر والدفع لآخرين.. السرية حفاظا على البيانات وخط ساخن للاستفسارات

11يوما على انطلاق امم افريقيا 2019..تذكرتى تواصل خدماتها للجماهير الراغبة فى حضور المباريات.. توفير الويب كام لأول مرة بتاريخ البطولة.. حجز التذاكر والدفع لآخرين.. السرية حفاظا على البيانات وخط ساخن للاستفسارات

سباق بالونات مطاطية فى سماء "لندن" والسبب "خيرى".. اعرف القصة

سباق بالونات مطاطية فى سماء "لندن" والسبب "خيرى".. اعرف القصة

الأقباط يحتفلون بعيد العنصرة.. تعرف على أهم طقوسه وسر صلاة السجدة

الأقباط يحتفلون بعيد العنصرة.. تعرف على أهم طقوسه وسر صلاة السجدة

تشريعية النواب تقر العقوبات الجديدة على المتهربين من دفع النفقة للزوجة.. الحرمان من الخدمات الحكومية مع الحبس.. المقترح تضمن تعليق الخدمات على نشاط الزوج المهنى دون المساس بالحقوق والحريات

تشريعية النواب تقر العقوبات الجديدة على المتهربين من دفع النفقة للزوجة.. الحرمان من الخدمات الحكومية مع الحبس.. المقترح تضمن تعليق الخدمات على نشاط الزوج المهنى دون المساس بالحقوق والحريات

كوكب المشترى يتقابل مع الشمس غدا ويكون فى أقرب نقطة للأرض الأربعاء المقبل

كوكب المشترى يتقابل مع الشمس غدا ويكون فى أقرب نقطة للأرض الأربعاء المقبل

مصادر عن اللغة العربية للثانوية العامة: نموذج الإجابة المتداول غير دقيق

مصادر عن اللغة العربية للثانوية العامة: نموذج الإجابة المتداول غير دقيق

سوبر كورة يكشف أولى صفقات الأهلى الصيفية

سوبر كورة يكشف أولى صفقات الأهلى الصيفية

إنجاز رونالدو يراود محمد صلاح فى امم افريقيا.. الفرعون يحلم بأول ألقابه مع الفراعنة.. نجم ليفربول يسعى للجمع بين النجاح على مستوى الأندية والتتويج بالألقاب مع المنتخب.. والهروب من لعنة ميسي مع الأرجنتين

إنجاز رونالدو يراود محمد صلاح فى امم افريقيا.. الفرعون يحلم بأول ألقابه مع الفراعنة.. نجم ليفربول يسعى للجمع بين النجاح على مستوى الأندية والتتويج بالألقاب مع المنتخب.. والهروب من لعنة ميسي مع الأرجنتين

"قوى البرلمان" توافق نهائيا على مشروع قانون "علاوات الموظفين".. إقرار حد أدنى للعلاوة الدورية للخاضعين لقانون الخدمة المدنية وعلاوة خاصة لغير المخاطبين بمبلغ 75 جنيها.. و150 جنيها حافزا شهريا بفئة مالية مقطوعة

"قوى البرلمان" توافق نهائيا على مشروع قانون "علاوات الموظفين".. إقرار حد أدنى للعلاوة الدورية للخاضعين لقانون الخدمة المدنية وعلاوة خاصة لغير المخاطبين بمبلغ 75 جنيها.. و150 جنيها حافزا شهريا بفئة مالية مقطوعة

إنفوجراف.. الحكومة ترصد تغير تعامل إعلام الغرب مع اقتصاد مصر خلال 6 سنوات

إنفوجراف.. الحكومة ترصد تغير تعامل إعلام الغرب مع اقتصاد مصر خلال 6 سنوات

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة