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إدارة باريس الزراعية تعلن القضاء على أسراب الجراد بمناطق درب الأربعين والثمانين

الأحد، 09 يونيو 2019 11:58 ص
إدارة باريس الزراعية تعلن القضاء على أسراب الجراد بمناطق درب الأربعين والثمانين اسراب الجراد - ارشيفية
الوادى الجديد- ماهر أبو نور

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أعلن المهندس سمير عبد اللطيف مدير الإدارة الزراعية بمركز باريس فى محافظة الوادى الجديد، اليوم الأحد، إنه تم القضاء تماما على تجمعات وأسراب الجراد بمناطق الاربعين والثمانين جنوب باريس والتى وصلت من السودان خلال الاسبوع الماضى .

وأكد مدير الادارة الزراعية بمركز باريس، أنه تم التنسيق مع قاعدة مكافحة الجراد وتم توفير المبيدات اللازمة للمقاومة الفورية وتم التخلص من بؤر الإصابة، مشيرا إلى أنه تم تشكيل غرف عمليات بمقر الإدارة لتلقى أية بلاغات من المشرفين الزراعيين أو المزارعين عند ظهور أية بؤر جديدة أو تجمعات أخرى من هذا الجراد المحلى .

كما أوضح عبد اللطيف أن هذا النوع من الجراد قدم من السودان نظرا لارتفاع درجة الحرارة وشدة الرياح فى تلك المناطق فاتجهت شمالا بحثا عن المناطق الزراعية .

 


الوادى الجديد اسراب الجراد

مركز باريس

درب الاربعين

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