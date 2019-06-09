أزمة دبلوماسية بين إسبانيا وأسكتلندا بسبب الانضمام للاتحاد الأوروبى

كتبت فاطمة شوقى

قررت وزارة الشؤون الخارجية والاتحاد الأوروبى إقالة القنصل الإسبانى فى إدنبرة (المملكة المتحدة)، ميجيل أنجيل فيسينو، على أساس أنه "تجاوز بوضوح مهامه" بإرسال رسالة إلى إحدى الصحف تفيد بأن إسبانيا لن تستخدم حق النقض (الفيتو) دخول اسكتلندا مستقلة إلى الاتحاد الأوروبى.

ووفقا لصحيفة "20 مينوتوس" الإسبانية فقد تم إبلاغ فينيستو بطرده الخميس الماضى، وسيصبح القرار ساريا فى الأيام المقبلة.

وأوضحت الصحيفة أن فينيستو أرسل لصحيفة "ايرالد"، أن حزب الشعب سوف يستخدم حق النقض ضد دخول اسكتلندا المستقلة مباشرة إلى الاتحاد الأوروبى ، مشيرا إلى أنه بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى عليها الوقوف "فى الصف" خلف تركيا وصربيا.

وأضافت الصحيفة أن وزير خارجية إسبانيا، جوزيب بوريل، صرح مؤخرا إن إسبانيا لن تمنع دخول اسكتلندا إلى الاتحاد الأوروبى إذا تم تحقيق الاستقلال قانونيًا" وأيضًا أن "هذا كان دائمًا نية الحكومة الاسبانية ". ثانيا، أكدت أن الحكومة الإسبانية "لم تتدخل ولن تتدخل أبدًا فى الشؤون الداخلية للمملكة المتحدة أو لأى دولة أخرى وتتوقع نفس الموقف المتبادل".

وقال بوريل "الانضمام إلى الاتحاد الأوروبى لا يعتمد على الإطلاق على الانتظار فى طابور، ولكن على كل دولة أن تستفتى الشروط السياسية والاقتصادية المطلوبة".