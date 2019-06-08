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هشام يطلب حضانة طفله: "مطلقتنى مريضة نفسيا وحاولت إغراقه فى البانيو"

السبت، 08 يونيو 2019 01:14 ص
هشام يطلب حضانة طفله: "مطلقتنى مريضة نفسيا وحاولت إغراقه فى البانيو" محكمة ـ صورة أرشيفية
كتبت أسماء شلبى

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أقام مواطن دعوى إسقاط حضانة ضد طليقته، أمام محكمة الأسرة بزنانيرى، طالب فيها ضم حضانة طفله، مؤكدا على معاناته برفقة مطلقته منذ 3 سنوات بعد إنجابها طفلهما الأول، وحدوث مشاكل صحية لها أدت إلى إصابتها بحالة نفسية سيئة، أثرت على اتزانها العقلي، ما دفعها لمحاولة التخلص من نجلهما بإغراقه فى "البانيو"، وفشله فى علاجها ما أدى إلى طلاقهما.

وأوضح"هشام.م.ك" أثناء جلسات تسوية المنازعات: تزوجتها واكتشفت بعد شهرين مرضها النفسى وعدم اتزانها العقلي، وخداعى على يد أهلها وإخفائهم حالتها المرضية، تعرض للعنف على يديها،وكادت أن تجهض طفلى أكثر من مرة، ولكنه كتب له الحياة، وخلال 3 سنوات مررت بصعوبات كثيرة إلى أن وقع الطلاق ومنحها كافة حقوقها مقابل تنازلها عن الحضانة.

وأكد الزوج:" تولت زوجتى رعاية الطفل ولكن أهلها لم يتركونى فى حالى، نشبت بيننا خلافات كثيرة بسبب طمعهم فى ممتلكاتى ورغبتهم فى تكفلى بمصروفات نجلتهم وعلاجها، وحررت محضر بعد خطف الصغير واكتشافى محاولتها التخلص منه بإغراقه فى "البانيو"، وطالبت بعدم تعرضها له".

وأشار الزوج انه تقدم بعدة خطابات، يطالب فيها بتمكينه من ضم حضانة طفله، والتوصل لحل مع طليقته خوفا على الصغير، بسبب حالتها الصحية المتدهورة، وعدم قدرة جدته لأمه على رعايته وفق لمستندات أرفقتها بالدعوى.

 

 

 


محكمه الاسره

اسقاط حضانه

خلافات اسريه

شروط الحضانه

تدهور الحاله النفسيه

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