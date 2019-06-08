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نائب رئيس فنزويلا: ندرس جميع الخيارات لتعزيز التعاون مع شركة "روس نفط"

السبت، 08 يونيو 2019 11:48 ص
نائب رئيس فنزويلا: ندرس جميع الخيارات لتعزيز التعاون مع شركة "روس نفط" نائب الرئيس الفنزويلى المعنى بالاقتصاد والمالية طارق العيسمى
أ ش أ

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قال نائب الرئيس الفنزويلى المعنى بالاقتصاد والمالية، وزير الصناعة والإنتاج طارق العيسمى، اليوم السبت، إن كاراكاس تدرس جميع الخيارات لتعزيز التعاون مع شركة "روس نفط" الروسية.

وأضاف العيسمى - فى تصريحات خاصة أدلى بها إلى وكالة أنباء (سبوتنيك) الروسية، على هامش انعقاد منتدى بطرسبرج الاقتصادى الدولى "نطور العلاقات مع (روس نفط) ونفكر فى جميع الخيارات لتعزيز التعاون مع الشركة، ومما لا شك فيه أن العلاقات بين روسيا وفنزويلا فى قطاع الطاقة من خلال شركتى (روس نفط) وشركة النفط الوطنية الفنزويلية (بى دى فى أس أيه) تتطور بشكل جيد".

 


روس نفط

العلاقات الروسية الفنزويلية

النفط الفنزويلى

رئيس فنزويلا

الازمة الفنزويلية

منتدى بطرسبرج الاقتصادى

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