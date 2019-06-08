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محافظ كفرالشيخ يحيل 22 طبيباً بكفر الشيخ ونواب رئيس مدينة البرج للتحقيق

السبت، 08 يونيو 2019 10:05 م
محافظ كفرالشيخ يحيل 22 طبيباً بكفر الشيخ ونواب رئيس مدينة البرج للتحقيق الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه محافظ كفرالشيخ
كفر الشيخ – محمد سليمان

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أحال الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه، محافظ كفرالشيخ، 22 موظفاً وطبيباً بوحدتين صحيتين لتحقيق ، لتغيب عدد منهم عن العمل وانصراف البعض الأخر دون سند قانونى .

 

فتم احالة 11 طبيباً وموظفاً بالوحدة الصحية بكفر العجمي التابعة لمركز ومدينة بيلا للتحقيق، حيث منهن إحالة 4 موظفين واطباء لتغيبهم عن العمل، و7 موظفين وأطباء لانصرافهم عن العمل دون سند قانونى ".
 
 
كما أحال ، محافظ كفرالشيخ، 11 موظفاً وطبيباً بقرية صندلا للتحقيق، من بينهم " 2 بالوحدة المحلية، و 9 أطباء وموظفين بالوحدة الصحية بالقرية " لتغيبهم عن العمل، وبالمرور على الخدمات.
 
 
كما أحال محافظ كفرالشيخ، نائب رئيس مدينة البرج للتحقيق لعدم اعطاء تمام اشارة غرفة العمليات فى موعدها بالنوبتجية الليلية الساعة (8،6،4،2) صباحاً، فى يوم الاثنين 27 مايو 2019 وبداية يوم الثلاثاء الموافق 28 مايو 2019، طبقاُ لتكليفات محافظ كفرالشيخ.
 
 
 
 

 


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