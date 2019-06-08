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ما هي مستويات هرمون البروجسترون العادية فى الجسم

السبت، 08 يونيو 2019 05:30 م
ما هي مستويات هرمون البروجسترون العادية فى الجسم مستويات هرمون البروجسترون العادية فى الجسم أرشيفية
كتبت إيناس البنا

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تقاس كمية البروجسترون في الدم من خلال اختبار البروجسترون، و تختلف القيم الطبيعية، والتي تسمى أيضًا النطاقات المرجعية وفقا لتقرير موقع  WebMD  من مختبر إلى آخر.
 
 يمكن للمريض معرفة النطاق المرجعي الذي يستخدمه مختبر معين من خلال النظر في تقرير المختبر الخاص بها، كما يفحص الأطباء النتائج ايضا بناءً على صحة المريض وعوامل أخرى، مما يعني أن القيم الطبيعية يمكن أن تختلف من شخص لآخر. 
 
في النساء، تقل مستويات البروجسترون الطبيعية من اليوم الأول إلى اليوم الرابع عشرمن الدورة الشهرية عن 1 نانوجرام لكل مليلتر، و تتراوح مستويات البروجسترون الطبيعية من 15 إلى 28 يومًا من الدورة الشهرية حوالي 2 إلى 25 نانوغرام لكل مليلتر، في الرجال  تبلغ القيم الطبيعية أقل من 1 نانوجرام لكل ملليلتر.
 
قياس كمية البروحسترون فى الدم
قياس كمية البروجسترون فى الدم
 
هناك العديد من الحالات التي تؤثر على مستويات هرمون البروجسترون،  فمن المحتمل أن تكون قيم البروجسترون المرتفعة ناتجة عن الحمل أو الإفراط في إنتاج الهرمونات عن طريق الغدد الكظرية أو سرطان المبيض أو الغدد الكظرية، ويمكن أن تؤدي مشاكل الإباضة والإجهاض المحتمل إلى انخفاض قيم البروجسترون.
 
 مستويات البروجسترون العادية خلال الأشهر الثلاثة الأولى من الحمل تتراوح من 10 إلى 44 نانوجرام لكل مليلتر، في حين أن مستويات البروجسترون بعد انقطاع الطمث تكون عادة أقل من 1.0 نانوجرام لكل مليلتر.
 
 

مستويات البروجسترون

الحمل

الغدد الكظرية

انقطاع الطمث

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