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لو بتطحن أسنانك وانت نايم..اعرف أنه اضطراب ويصيبك بمشاكل أخرى

السبت، 08 يونيو 2019 11:30 م
لو بتطحن أسنانك وانت نايم..اعرف أنه اضطراب ويصيبك بمشاكل أخرى الطحن على الأسنان - صورة ارشيفية
كتبت هند عادل

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يتعرض الكثير من الأشخاص لحالة الضغط على الأسنان بصورة كبيرة أثناء النوم ويصل الصوت الصادر عنها كصوت طحن للأسنان والأمر ليس مقتصر أثناء النوم فقط فهناك أشخاص يقومون بمثل هذه الحاله أثناء الاستيقاظ وتسمى تلك الحاله بـ"صريف الأسنان"وهى جميعها اضطرابات قد تؤدى إلى مشاكل أخرى كثيرة، حسبما ذكر موقع "mayoclinic".

وحاله صريف الأسنان أو طحنها في أثناء النوم اضطراب حركة متعلقًا بالنوم والأشخاص الذين يطبقون أسنانهم أو يطحنونها  أثناء النوم أكثر احتمالاً للإصابة باضطرابات نوم أخرى مثل الشخير انقطاع النفس الانسدادي في أثناء النوم.

قد لا يتطلب الأمر فى هذه الحاله علاجا ولكن  يمكن أن يكون صريف الأسنان لدى بعض الأشخاص متكررًا وحادًا بالدرجة الكافية بحيث يؤدي إلى اضطرابات في الفك، وصداع، وتلف أسنان، ومشكلات أخرى.

 

أعراض حاله طحن الأسنان

 

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احتكاك الأسنان ببعضها البعض أو إطباقها على بعضها البعض والذي قد يصدر عنه صوتًا عاليًا بما يكفي لإيقاظ من ينام معك في نفس المكان

الأسنان المفلطحة أو المحطمة أو المكسور منها جزء أو المرتخية

مينا الأسنان البالية التي تكشف طبقات الأسنان العميقة

ألمًا أو حساسية متزايدة في الأسنان

عضلات الفك متعبة أو مشدودة أو فكًا مغلقًا لا ينفتح أو ينغلق بشكل كامل

ألمًا أو وجعا بالفك أو الرقبة أو الوجه

ألمًا يبدو كألم في الأذن، بالرغم من أنه في الواقع المشكلة ليست بأذنك

صداع كلى  مصدره الصدغين

تلفا ظاهرا على الجزء الداخلي من الخد والناتج عن المضغ

اضطراب النوم

أسباب الاصابة بحاله طحن الأسنان
 

يمكن أن تكون نتيجة عن مزيج من العوامل الجسدية والنفسية والوراثية قد يكون سببها أثناء الاستيقاظ بسببمثل القلق أو الضغط العصبي أو الغضب أو الإحباط أو التوتر أو قد يكون بسبب استراتيجية تأقلم أو عادة تمارسها بتركيزعميق وأثناء النوم بسبب المضغ المعتاد المرتبط بالنوم المرتبط بالإثارة.

 

 


الاسنان

اضطراب النوم

مشاكل الاسنان

اضطرابات نفسيه

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