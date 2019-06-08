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قبل ساعات من انطلاق الامتحانات.. تعرف على مهام رؤساء لجان الثانوية العامة

السبت، 08 يونيو 2019 01:05 ص
قبل ساعات من انطلاق الامتحانات.. تعرف على مهام رؤساء لجان الثانوية العامة امتحانات الثانوية العامة
كتب محمود طه حسين

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قبل ساعات قليلة من انطلاق امتحانات الثانوية العامة 2019، يقدم "اليوم السابع" فى 10 معلومات مهام وواجبات رئيس لجنة السير.
 
1ـ من المهام الرئيسية لرؤساء اللجان استلام وتسليم صناديق الأسئلة وتوزيعها على الطلاب.
2ـ يقع على رئيس اللجنة مسئولية تفتيش الطلاب والسيطرة على اللجنة.
3ـ توزيع البوكليت على الطلاب حسب التسلسل وترتيب نماذج الأسئلة.
4ـ التواصل مع غرفة عمليات الوزارة أثناء انعقاد الامتحان فى حالة حدوث أى مشكلات.
5ـ تجهيز لجنة السير قبل بدء الامتحان.
6ـ وضع أرقام الجلوس فى مكان ظاهر بالمدرسة ومراجعة قوائم الطلاب والمراقبين والملاحظين.
7ـ يتحمل رئيس اللجنة مسئولية ضياع أى ورقة أسئلة طالما تم تسليمها من قبل الطالب.
8ـ عدم دخول أى محمول أو أجهزة الكترونية من قبل الطلاب والملاحظين لجنة الامتحان.
9ـ اتخاذ الإجراءات القانونية ضد أى طالب أو ملاحظ يخالف قواعد الامتحانات.
10ـ له الحق فى زيادة إعداد الملاحظين لأكثر من 2 إذا ما تطلب الأمر ذلك بالتنسيق مع الوزارة.

التربية والتعليم

الثانوية العامة

مهام رؤساء اللجان

الغش الالكترونى

امتحانات الثانوية العامة 2019

امتحان اللغة العربية للثانوية العامة

تسريب امتحان اللغة العربية للثانوية العامة 2019

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