ضبط 38 حالة تحرش خلال حملة أمنية بالجيزة

كتب بهجت أبو ضيف

واصلت قوات الأمن بمديرية أمن الجيزة حملاتها الأمنية، لضبط الخارجين عن القانون، وأسفرت حملة شارك بها، ضباط مكافحة جرائم الاداب، بالتنسيق مع إدارة رعاية الأحداث، ورجال المرور، عن ضبط 38 حالة تحرش بالطريق العام، و9 متسولين.

كما أسفرت الحملة عن ضبط 5 حالات مضايقة سائحين، وتحرير 24 قضية مزاولة مهنة بدون ترخيص، وضبط 28 دراجة بخارية بدون ترخيص.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهمين، وأخطر اللواء رضا العمدة مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، وتولت النيابات المختصة التحقيق.