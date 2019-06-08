سوبر كورة
Ads
السبت، 08 يونيو 2019 10:25 ص
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار المحافظات

صور.. انتظام لجان امتحانات "عربى" الثانوية العامة بشمال سيناء

السبت، 08 يونيو 2019 09:55 ص
صور.. انتظام لجان امتحانات "عربى" الثانوية العامة بشمال سيناء انتظام لجان امتحانات
شمال سيناء - محمد حسين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلنت غرفة عمليات متابعة الامتحانات بشمال سيناء أن بداية امتحانات الثانوية العامة سجلت انتظام وهدوء فى اللجان واستقرار وصول الطلبة والملاحظين، وعدم تلقى شكاوى .

ونصبت قوات الشرطة حواجز أمنية حول مقرات اللجان ومنعت مرور السيارات والأفراد، وتفقدت قيادات أمنية رفيعة المستوى اللجان، واطمأنت على عدم وجود أى معوقات، وطالبت القيادات الاهالى بالمساعدة فى انتظام العملية الامتحانية، بعدم اقترابهم من محيط اللجان، وشددت على أصحاب المكتبات المجاورة للمدارس بعدم فتحها .

وانطلقت امتحانات الثانوية العامة 2019 اليوم السبت، حيث يؤدى الطلاب امتحان مادة اللغة العربية والتربية الدينية، فى اليوم الأول، وتعقد الامتحانات لـ669,749 طالبا وطالبة، منهم 264,653 طالبا وطالبة فى الشعبة الأدبية و118,071 طالبا وطالبة فى الشعبة العلمية "رياضيات"، و268,938 طالبا وطالبة فى الشعبة العلمية "علوم".

كما تعقد الامتحانات لعدد 373 طالبا وطالبة، بمدارس المتفوقين فى 11 لجنة على مستوى محافظات الجمهورية، و192 طالبا وطالبة (مكفوفين) فى 23 لجنة بالمحافظات، ولطلاب الدمج البالغ عددهم 1208 طلاب وطالبات، ولطلاب المستشفيات البالغ عددهم 40 طالبا وطالبة، ولطلاب السجون البالغ عددهم 45 طالبا.

وبلغت عدد لجان النظام والمراقبة على مستوى الجمهورية 11 لجنة، كما بلغت لجان الامتحان بكل قطاع على مستوى الجمهورية 1817 لجنة سير مقسمة على 4 قطاعات كالتالى: 704 لجان سير بقطاع القاهرة، و377 لجنة سير بقطاع الإسكندرية، و389 لجنة سير بقطاع المنصورة، و347 لجنة سير بقطاع أسيوط.

وبلغت مراكز توزيع الأسئلة على مستوى الجمهورية 76 مركزاً، فيما بلغ عدد لجان التقدير على مستوى الجمهورية 25 لجنة، كما بلغ عدد المشاركين فى لجان سير الامتحان على مستوى الجمهورية 156,371 مشاركا، وبلغت عدد الاستراحات المجهزة للمعلمين المشاركين فى أعمال الامتحانات 896 استراحة.

امتحانات الثانوية العامة فى شمال سيناء (1)
 
امتحانات الثانوية العامة فى شمال سيناء (2)
 
امتحانات الثانوية العامة فى شمال سيناء (3)
 
امتحانات الثانوية العامة فى شمال سيناء (4)
 
امتحانات الثانوية العامة فى شمال سيناء (5)

الثانوية العامة

امتحانات الثانوية العامة 2019

امتحان اللغة العربية للثانوية العامة

تسريب امتحان اللغة العربية للثانوية العامة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

صور.. دقت ساعة امتحانات الثانوية العامة.. استقرار فى الدقائق الأولى داخل لجان اللغة العربية.. تفتيش الطلاب باستخدام العصا الإلكترونية.. وتجميع الهواتف المحمولة.. وكاميرات مراقبة وتأمين كامل بمحيط المدارس

السبت، 08 يونيو 2019 09:37 ص

طلاب الثانوية العامة بأكتوبر "كعب داير" للبحث على اللجان

السبت، 08 يونيو 2019 09:26 ص

لجان الثانوية العامة تسمح للطلاب دخول لجنة الامتحان

السبت، 08 يونيو 2019 09:04 ص

منع اصطحاب الملازم والموبايلات داخل لجان الثانوية العامة فى 6 أكتوبر

السبت، 08 يونيو 2019 09:03 ص

669ألف طالب ثانوية عامة يبدأون امتحان اللغة العربية بـ1817 لجنة بالجمهورية

السبت، 08 يونيو 2019 09:02 ص

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
هازارد حديث صحافة اسبانيا بعد انتقاله إلى ريال مدريد.. صور

هازارد حديث صحافة اسبانيا بعد انتقاله إلى ريال مدريد.. صور

أوروجواي تستعد لكوبا امريكا بثلاثية ضد بنما.. فيديو

أوروجواي تستعد لكوبا امريكا بثلاثية ضد بنما.. فيديو

ثنائية ميسي تقود الارجنتين لسحق نيكاراجوا قبل كوبا امريكا.. فيديو

ثنائية ميسي تقود الارجنتين لسحق نيكاراجوا قبل كوبا امريكا.. فيديو

لجان امتحانات الثانوية العامة تعلق منشورا بعقوبة الغش على مدخل المدارس

لجان امتحانات الثانوية العامة تعلق منشورا بعقوبة الغش على مدخل المدارس

الأرصاد: طقس اليوم مائل للحرارة نهارا لطيف ليلا.. والعظمى بالقاهرة 33 درجة

الأرصاد: طقس اليوم مائل للحرارة نهارا لطيف ليلا.. والعظمى بالقاهرة 33 درجة

خلى مطبخك أفرنجى.. طريقة عمل الدجاج بالطريقة الإيطالية

خلى مطبخك أفرنجى.. طريقة عمل الدجاج بالطريقة الإيطالية

أشهر 7 ثنائيات فى هوليود يصل الفارق السنى بينهما من 10 سنوات لـ ربع قرن

أشهر 7 ثنائيات فى هوليود يصل الفارق السنى بينهما من 10 سنوات لـ ربع قرن

مجموعة مصر.. زيمبابوي تواجه نيجيريا وديًا تحت أنظار الفراعنة

مجموعة مصر.. زيمبابوي تواجه نيجيريا وديًا تحت أنظار الفراعنة

مديريات التعليم تتسلم صناديق أسئلة الثانوية من المطبعة ومراكز التوزيع

مديريات التعليم تتسلم صناديق أسئلة الثانوية من المطبعة ومراكز التوزيع

8 معلومات عن قانون تنظيم عمل دار الإفتاء المصرية.. تعرف عليها

8 معلومات عن قانون تنظيم عمل دار الإفتاء المصرية.. تعرف عليها

سيبك من فيس بوك.. 17 موقعا مفيدا هتساعدك وتوفر حلولا لكل مشاكلك

سيبك من فيس بوك.. 17 موقعا مفيدا هتساعدك وتوفر حلولا لكل مشاكلك

3.7 مليون طن.. معدل استهلاك الغاز الطبيعى خلال شهر واحد

3.7 مليون طن.. معدل استهلاك الغاز الطبيعى خلال شهر واحد

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة