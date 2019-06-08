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صحة الشرقية: 122 لجنة مؤمنة طبيا لامتحانات الثانوية العامة

السبت، 08 يونيو 2019 07:13 م
صحة الشرقية: 122 لجنة مؤمنة طبيا لامتحانات الثانوية العامة الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية
الشرقية - حمدى عبد العظيم

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أكد الدكتور هشام شوقى مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، أنه تم التأمين الطبى لعدد 122 لجنة بامتحانات الثانوية العامة بالمحافظة والتى بدأت اليوم السبت فى إطار خطة مديرية الصحية بالشرقية لتأمين امتحانات الثانوية العامة بالمحافظة طبيا، وتوفير الفريق الطبى والإشرافى لجميع اللجان، وذلك بالتنسيق مع التأمين الصحى بالشرقية حفاظا على صحة أبنائنا الطلاب، والذين يصل عددهم 44477 طالبا بالصف الثالث الثانوى بالمحافظة، هذا بخلاف المعلمين والقائمين على أعمال المراقبة للامتحانات.

وأضاف لـ"اليوم السابع" أنه تم رفع درجة الاستعداد بمستشفيات المحافظة، والتنسيق مع مرفق إسعاف الشرقية لتوفير سيارات الإسعاف اللازمة لتأمين لجان الامتحانات، متمنيا للطلاب التوفيق والنجاح ودوام الصحة والعافية.


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