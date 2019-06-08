رئيس وزراء الهند يصل المالديف فى أول زيارة رسمية عقب فوزه فى الانتخابات

ماليه /أ ش أ/

وصل رئيس الوزراء الهندى ناريندرا مودى، اليوم السبت، إلى المالديف فى أول زيارة رسمية يجريها عقب فوزه فى الانتخابات العامة الشهر الماضى وحصوله على فترة ثانية فى منصبه.

وقال مودى - فى تدوينه كتبها على موقع تويتر حسبما ذكرت شبكة "إيه بى سى نيوز" الأمريكية، إن زيارته إلى المالديف تشير إلى الأهمية التى توليها الهند للعلاقات القوية مع جمهورية المالديف والرغبة فى تعزيزها".

وأضافت الشبكة أنه من المقرر أن يلتقى مودى، رئيس المالديف إبراهيم محمد صلح مساء اليوم، بعدها سيقوم بإلقاء كلمة أمام النواب في البرلمان.

يذكر أن مودى يعد أول رئيس وزراء هندى يزور المالديف منذ 8 سنوات.