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دراسة مثيرة: نظام غذائى عالى الملح يمنع نمو الورم

السبت، 08 يونيو 2019 08:30 م
دراسة مثيرة: نظام غذائى عالى الملح يمنع نمو الورم الملح - صورة أرشيفية
كتب بيتر إبراهيم

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كشفت دراسة علمية حديثة، أشرف عليها باحثون بلجيكيون وأجريت على الفئران، أن اتباع نظام غذائي غني بالملح يقلل من نمو الورم عن طريق تغيير وظيفة بعض الخلايا المناعية.

وأوضح الباحثون أن زيادة الملح تؤثر بالسلب على التصلب المتعدد وأمراض الأمعاء الالتهابية وبعض من حالات المناعة الذاتية لأنه يزيد من الالتهابات.

ومع ذلك فى حالة الإصابة بالسرطان فإن تحفيز الحالة المؤيدة للالتهابات قد يكون مفيدًا في مكافحة الأورام وفي الآونة الأخيرة، برز العلاج المناعى كأحد السبل الواعدة لعلاج السرطان.

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لذلك، وفى هذا السياق، انطلق فريق من الباحثين لفحص آثار تناول الملح العالي على نمو الورم على الخلايا فى المختبر ونموذجين مستقلين للفأر، وقام البروفيسور "ماركوس كلاينويتفيلد" من معهد فلاندرز للتكنولوجيا الحيوية وجامعة هاسيلت في بلجيكا بإجراء تجربة فى بيئة عالية الملح.

ووجد الباحثون أن الملح المفرط يحول دون عمل نوع من الخلايا المناعية التى يطلق عليها علماء الخلايا "الكبتة" المشتقة من النخاع الشوكي (MDSCs) في خلايا الفئران.

وأوضح الباحثون أن هذه الأدوية هي مفتاح منع الجهاز المناعي من مهاجمة الأورام بشكل فعال، وخلص الباحثون إلى أن اتباع نظام غذائي غني بالملح كان قادرًا على تثبيط نمو الورم بشكل ملحوظ.

ووفقًا لجمعية السرطان الأمريكية سيكون هناك  1762450 حالة إصابة جديدة بالسرطان بحلول نهاية عام 2019 في الولايات المتحدة، وقد توفى 60680 شخصًا نتيجة لذلك.


الملح

نظام غذائي

فوائد الملح

اضرار الملح

الأورام

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