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حبس عاطل قتل ربة منزل برصاصة خطأ من بندقية أعدها لمشاجرة بعين شمس

السبت، 08 يونيو 2019 12:48 م
حبس عاطل قتل ربة منزل برصاصة خطأ من بندقية أعدها لمشاجرة بعين شمس بندقية خرطوش،ارشيفية
كتب كريم صبحى

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أمرت نيابة عين شمس برئاسة المستشار شريف عيسوى بحبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيق، بتهمة قتل ربة منزل برصاصة خرجت بالخطأ من بندقيته، وحيازة سلاح نارى.

وكشفت تحقيقات النيابة نشوب مشاجرة بين المتهم وأحد جيرانه، توجه على إثرها إلى شقته لإحضار بندقية خرطوش، لاستخدامها فى المشاجرة، وأثناء عبثه بها، خرجت رصاصة بطريق الخطأ استقرت فى جسد جارته أودت بحياتها.

وتمكنت أجهزة البحث الجنائى بمديرية أمن القاهرة من كشف غموض وتحديد وضبط مرتكب واقعة مقتل ربة منزل، مقيمة بدائرة قسم شرطة عين شمس، إثر إصابتها "بطلق خرطوش بالرأس" حيث أوضح زوجها أنه لدى عودته من عمله اكتشف إصابة زوجته، فنقلها للمستشفى، إلا أنها فارقت الحياة، ونفى علمه بملابسات إصابتها.

تم تشكيل فريق بحث جنائى توصلت جهوده إلى تحديد مرتكب الواقعة، وتبين أنه عاطل، مقيم بذات العقار سكن المجنى عليها، وبإعداد الأكمنة، بأمكن تردده تم ضبطه، وبحوزته (فرد خرطوش عيار 12مم – المُستخدم فى ارتكاب الواقعة).

وبمواجهة المتهم أقر بأنه أثناء نزوله من الشقة سكنه ممسكاً بيده السلاح النارى المضبوط بحوزته بقصد التشاجر، مع أحد الأشخاص بالمنطقة سكنه، خرجت منه طلقة على سبيل الخطأ أصابت جارته المجنى عليها، التى تصادف وقفها على سلم العقار أمام الشقة سكنها، ما أدى لحدوث إصابتها، التى أودت بحياتها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.


عين شمس

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مقتل ربة منزل فى عين شمس

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