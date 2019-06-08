جواز سفر متهم بخلية "جبهة النصرة" الإرهابية يكشف سفره لتركيا وقطر

كتب إيهاب المهندس

تواصل محكمة جنايات القاهرة وأمن الدولة العليا طوارئ، برئاسة المستشار محمد سعيد الشربينى، المنعقدة بطرة، نظر محاكمة 16 متهما فى القضية المعروفة إعلاميا بـ"تنظيم جبهة النصرة".

وفضت المحكمة حرز عبارة عن مظروف بداخلة جواز سفر، وشملت خاص بالمتهم الرابع محمد أحمد عباس، وبه تأشيرات سفر لدول تركيا وقطر.

وقال المتهم إن جواز السفر خاص به وأنه استخدمه فى السفر لمدينتى الدوحة واسطنبول فى قطر وتركيا.

كانت نيابة أمن الدولة العليا، أمرت بإحالة 16 متهمًا إلى محكمة جنايات أمن الدولة العليا طوارئ، المختصة بدائرة محكمة استئناف القاهرة، وكذلك إلقاء القبض على المتهمين الهاربين فى القضية وهم المتهم الأول والمتهمين من الـ13 إلى الـ16.

وكشفت تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا بإشراف المحام العام الأول المستشار خالد ضياء الدين، فى القضية تأسيس 16 متهما جماعة متطرفة تعتنق الأفكار التكفيرية فى غضون الفترة من 2011 حتى 2014 بالمحلة، وشاركوا فى تأسيس وتولى قيادة جماعة إرهابية الغرض منها الدعوة إلى تعطيل العمل بالدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحقوق والحريات العامة التى كفلها الدستور.