المنشآت الفندقية: أول كود مصرى لاشتراطات السلامة بالفنادق العائمة قريبًا

كتبت- آمال رسلان

تعمل غرفة المنشآت الفندقية على سرعة الانتهاء من الكود المصرى للفنادق العائمة، وكذلك الدليل الخاص بالمنشآت الفندقية والسياحية المقامة، وذلك بعد أن تم التوافق مع المركز القومى لبحوث الإسكان والبناء على التعديلات المطلوبة، حيث من المرتقب إصدار قرار وزارى باعتماد هذا الكود خلال شهر، والذى تأتى أهميته فى أنه للمرة الأولى يكون هناك مواصفات معتمدة يتم تطبيقها ولا تترك للتقديرات فيما يخص إشتراطات الحماية المدنية.

ويشمل الكود المعايير الفنية التى لابد من تواجدها فى المنشأة لضمان أعلى درجات التأمين والسلامة، حيث يتضمن معايير السلامة الواجب توافرها فى الفنادق العائمة والتى يبلغ عددها 130 فندقا تقريبا، فى إطار الحرص على تطوير مستوى الخدمات التى يلقاها السائح، فكلما ارتفعت جودة الفنادق ومواصفاتها كلما انعكس ذلك إيجابيا على الفترة التى يقضيها السائح فى مصر.

وعقب إقرار الكود بشكل رسمى سيتم تطبيقه على الفنادق العائمة المزمع إنشاؤها، فى حين سيتم مطابقة الفنادق القائمة على تلك المعايير، وسيبدأ التفتيش على إلتزام الفنادق بهذا الكود عقب إقراره بـ6 شهور لمنح الفنادق الفرصة لتوفيق أوضاعها.