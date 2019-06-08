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المؤبد لعامل بتهمة تجارة المخدرات فى السلام

السبت، 08 يونيو 2019 05:19 م
المؤبد لعامل بتهمة تجارة المخدرات فى السلام محكمة - أرشيفية
كتب عبد الله محمود

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قضت محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بالعباسية، اليوم بالسجن المؤبد، على عامل تخصص بتجارة وترويج المواد المخدرة فى منطقة السلام، وحيازة أسلحة بيضاء.

وكشفت فى تحقيقات النيابة قيام المتهم أن المتهم "أحمد.ج" 37 سنة حلاق، اتخذ دائرة القسم مكانا له لترويج وتوزيع مخدر الحشيش، حيث ضبطه وبحوزته كمية كبيرة من المواد المخدرة قادما بها من محافظة القليوبية، توزيعها على بمنطقة السلام.

البداية كانت بتلقى ضباط مباحث الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، معلومات تفيد بقيام المتهم بترويج وتجارة المواد المخدرة، متخذا من دائرة القسم مكانا له لتوزيع تجارته غير المشروعة، وبتكثيف التحريات، تأكدت صحة المعلومات الواردة، فتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لضبطه، والإعداد الأكمنة، تمكن ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، بالتنسيق مع ضباط مباحث قسم السلام، من إلقاء القبض على المتهم وبحوزته 2 كيلو من مخدر الحشيش، وسلاح أبيض، وهاتف محمول، ومبلغ 3000 جنيه، وسلاح أبيض.

وتبين أيضا من تحقيقات النيابة، أن المتهم مدمن مخدر الهيروين، وأنه قرر الاتجار فى المواد المخدرة، متخذا تجارة المخدرات مجال عمل له لتحقيق مبالغ مالية طائلة.

وعقب انتهاء التحقيقات أمرت النيابة العامة بإحالته لمحكمة الحنايات، التى أصدرت حكمها على المتهم بالسجن المؤبد.


السجن المؤبد

حبس عامل

تجارة المخدرات

قسم السلام

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