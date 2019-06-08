الجيش اليمنى يتقدم فى حجة والضالع ويحرر عددا من القرى

إيمان حنا

أحرز الجيش اليمنى مدعوما بقوات التحالف العربى تقدما فى معارك محافظتى حجة والضالع وتمكنت من تحرير عدد من القرى جديدة في مديرية حرض الحدودية بمحافظة حجة، فيما دمرت القوات المشتركة بالضالع غرفة عمليات تابعة لميليشيا الحوثى، بحسب المركز الإعلامى للقوات المسلحة اليمنية.

وأضاف البيان أن مدفعية القوات المشتركة دكت في محور "حجر" مدفعا عيار 23 وتجمعا للحوثيين في مزارع "القحيزة" شمالى الضالع.

وقد نفذت قوات الجيش اليمنى عملية عسكرية واسعة وأحكمت قبضتها على مزارع النسيم بالكامل وعدد من القرى المجاورة لها على بعد نحو 20 كيلومترا غرب مديرية حرض.

كما دمرت القوات المشتركة غرفة عمليات متقدمة لمليشيا الحوثي غربى مديرية قعطبة شمالي الضالع.

وقال بيان للقوات المشتركة إنها استهدفت بقصف مدفعي محكم للمقر الرئيسي لإدارة عمليات مليشيا الحوثي في بلدة "عويش"، أسفر عن دكها بالكامل ومقتل وجرح عدد من قياداتها.