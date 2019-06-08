سوبر كورة
Ads
السبت، 08 يونيو 2019 05:57 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار عاجلة

استطلاع لمعهد "إيفوب" الفرنسى يكشف ارتفاع نسبة خيانة النساء بشكل ملحوظ

السبت، 08 يونيو 2019 04:41 م
استطلاع لمعهد "إيفوب" الفرنسى يكشف ارتفاع نسبة خيانة النساء بشكل ملحوظ خيانة
كتب: أحمد علوى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أظهر استطلاع للرأى أجراه معهد إيفوب "IFOP" الفرنسى على شريحة شملت 5000 آلاف سيدة أروبية منهن 1004 فرنسية، أن حالات الخيانة التى ترتكبها النساء فى تزايد، لكن تبقى أقل عددا من الخيانات التى يكون الرجال أبطالها، وجاءت الفرنسيات فى المرتبة الثانية خلف الألمانيات.
 
وقد كان الهدف من الدراسة التى أجراها المعهد الفرنسى لصالح موقع Gleeden.com المختص فى العلاقات خارج إطار الزواج هو معرفة تغير النظرة لخيانة المرأة، ومدى تأثير القواعد والقوانين الأخلاقية على تلك النظرة.
 
وكشفت الدراسة أن المجتمع لا يزال ينظر للأنثى الخائنة نظرة أكثر سلبية وأشد قسوة من نظرته للرجل الخائن،  فمن أصل 1004 نساء فرنسيات فوق سن الثامنة عشرة ممن استُطلعت آراءهن، فهناك 77% منهن قلن إن أقاربهن لا يخفون استهجانهم وصدمتهم حين يسمعون عن امرأة خانت شريكها بينما لا تتعدى النسبة 23% حين يتعلق الأمر بالرجل.
 
كما أظهر الاستطلاع أن عدد الخيانات لدى النساء فى الخمسين سنة الماضية قد ارتفع من 10% فى 1970 إلى 24% عام 2001 ومنه إلى 32% فى 2014.
 
أما هذه السنة، فإن ثلث النساء المستطلعة آراؤهن اعترفن بإقامة علاقة جنسية مع شخص غير شريكهن. لكن بحسب الدراسة، تبقى هذه النسبة أقل من نسبة الرجال الذين يخونون زوجاتهم ( 49% عام 2019).
 
واعترفت 52% من الفرنسيات أن آخر علاقة عشنها كانت بسبب انجذاب نحو شخص ما، وهذا يعنى أن الخيانة لدى النساء لا تكون بالضرورة نتيجة لوجود مشاكل بين الزوجين.
 
ومن الأسباب الأخرى هو عدم الاهتمام إذ قالت 47% من الفرنسيات إن شريكهن لا يهتم بهن بالقدر الكافى. فيما قالت 18% منهن أنهن خن أزواجهن ردا على خيانة الشريك.
 
ووجدت الدراسة أن الألمانيات على رأس قائمة الأوروبيات فى الخيانة الزوجية، فنسبة 43 % منهن لا يجدن مشكلة فى الاعتراف بخيانتهن تليهنّ الفرنسيات بنسبة 37% وتتقاسم الإيطاليات والبريطانيات المرتبة الثالثة بنسبة 33% أما الإسبانيات فهن الأكثر وفاء إذ لا تتعدى نسبة من اعترفن بالخيانة الـ 30%.
 

الخيانة

خيانة السيدات

النساء فى اوروبا

ايفوب

اخبار العالم

خيانة المراة

خيانة الرجل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

صعود وهبوط فى العلاقة بين أمريكا وخصومها.. ترامب بدأ حقبته بمهادنة روسيا والصين.. ومعاهدة القوى النووية والخلافات التجارية أشعلت نار التوتر.. ويسعى لفرض شروطه بعد تبرئته من تهمة الخيانة

السبت، 08 يونيو 2019 02:30 م

عشق وخيانة.. الحب فى حياة رواد الفن التشكيلى.. "رودان" يترك عشيقته بعد الشهرة.. وبيكاسو يحب 9 نساء فقط.. وسلفادور دالى خطف "جالا" من زوجها وأخلص لها 60 سنة.. وحكاية "فان جوخ" مع مدام جينو سجلتها لوجة مشهورة

الخميس، 06 يونيو 2019 05:00 م

أحكام للتاريخ.. السجن 40 عاما للرئيس المعزول والإعدام لـ6 متهمين بقضية التخابر مع قطر و"النقض" تقر الحكم.. المستشار محمد شيرين فهمى: عرضوا الوطن لخطر عظيم.. والنيابة: القضية فصل جديد للخيانة

الثلاثاء، 04 يونيو 2019 10:55 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
الحلو ميكملش.. سقوط فارس فى عرض القوات احتفالا بعيد ميلاد الملكة إليزابيث.. صور

الحلو ميكملش.. سقوط فارس فى عرض القوات احتفالا بعيد ميلاد الملكة إليزابيث.. صور

صور.. القرد "طشطوش" هرب من لبنان لإسرائيل.. فتوسطت الأمم المتحدة لإعادته

صور.. القرد "طشطوش" هرب من لبنان لإسرائيل.. فتوسطت الأمم المتحدة لإعادته

تركيا دولاب مخدرات كبير.. الإدمان يرفع عدد الوفيات بين الأتراك لـ9 أضعاف

تركيا دولاب مخدرات كبير.. الإدمان يرفع عدد الوفيات بين الأتراك لـ9 أضعاف

افتتاح محطات هارون ونادى الشمس وألف مسكن بالخط الثالث للمترو السبت المقبل

افتتاح محطات هارون ونادى الشمس وألف مسكن بالخط الثالث للمترو السبت المقبل

فيديو.. الأربعة الكبار فى الميزان بعد نهاية الجولة الـ34 للدورى.. الأهلى الأكثر فوزاً والأقوى دفاعاً.. بيراميدز أقل الفرق خسارة وأقواها هجوماً.. الزمالك ملك ركلات الجزاء.. والمصرى البورسعيدى زعيم التعادلات

فيديو.. الأربعة الكبار فى الميزان بعد نهاية الجولة الـ34 للدورى.. الأهلى الأكثر فوزاً والأقوى دفاعاً.. بيراميدز أقل الفرق خسارة وأقواها هجوماً.. الزمالك ملك ركلات الجزاء.. والمصرى البورسعيدى زعيم التعادلات

شاب يذبح والده ببنى سويف بعدما رفض إعطاءه نقودًا لشراء المخدرات

شاب يذبح والده ببنى سويف بعدما رفض إعطاءه نقودًا لشراء المخدرات

أغبى حالة غش.. تصوير أجزاء من الامتحان وإظهار رقم الجلوس.. صور

أغبى حالة غش.. تصوير أجزاء من الامتحان وإظهار رقم الجلوس.. صور

س و ج.. كل ما تريد معرفته عن تطورات أزمة انسحاب الأهلي من الدورى؟

س و ج.. كل ما تريد معرفته عن تطورات أزمة انسحاب الأهلي من الدورى؟

فيس بوك يعلن عن أول عملة رقمية 18 يونيو الجارى

فيس بوك يعلن عن أول عملة رقمية 18 يونيو الجارى

لطلبة الثانوية العامة.. 14 نوعا من الأطعمة تعزز ذاكرتك بدون منبهات

لطلبة الثانوية العامة.. 14 نوعا من الأطعمة تعزز ذاكرتك بدون منبهات

دوقة ساسكس ميجان ماركل تظهر رسميا بصحبة زوجها هاري بعد إنجاب ابنها "أرتشى"

دوقة ساسكس ميجان ماركل تظهر رسميا بصحبة زوجها هاري بعد إنجاب ابنها "أرتشى"

"كازابلانكا" يكتسح شباك التذاكر فى موسم عيد الفطر بـ24 مليون جنيه خلال 3 أيام عرض.. الفيلم يبتعد بفارق الضعف عن صاحب المركز الثانى.. ويعادل إيرادات "الممر" و"سبع البرمبة" مجتمعين ويحقق رقمين قياسيين

"كازابلانكا" يكتسح شباك التذاكر فى موسم عيد الفطر بـ24 مليون جنيه خلال 3 أيام عرض.. الفيلم يبتعد بفارق الضعف عن صاحب المركز الثانى.. ويعادل إيرادات "الممر" و"سبع البرمبة" مجتمعين ويحقق رقمين قياسيين

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة