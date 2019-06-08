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إصابة طالبة بحالة إغماء بلجنة مدرسة ساحل سليم الثانوية للبنات بأسيوط

السبت، 08 يونيو 2019 11:31 ص
إصابة طالبة بحالة إغماء بلجنة مدرسة ساحل سليم الثانوية للبنات بأسيوط سيارة إسعاف - أرشيفية
أسيوط – ضحا صالح

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أصيبت طالبه بحالة إغماء، وتم استدعاء الإسعاف لها إثر إصابتها اليوم بحالة إغماء أثناء تأديتها الامتحان بإحدى لجان الثانوية العامة. 
 
 تلقت مديرية أمن أسيوط، إخطارا من مأمور مركز شرطة البدارى، بوصول بلاغ من رئيس لجنة مدرسة ساحل سليم الثانوية للبنات بإصابة الطالبة "إيمان وحيد أحمد "بحالة إغماء وتم استدعاء الإسعاف.

وانطلقت امتحانات الثانوية العامة 2019 اليوم السبت، حيث يؤدى الطلاب امتحان مادة اللغة العربية والتربية الدينية، فى اليوم الأول، وتعقد الامتحانات لـ669,749 طالبا وطالبة، منهم 264,653 طالبا وطالبة فى الشعبة الأدبية و118,071 طالبا وطالبة فى الشعبة العلمية "رياضيات"، و268,938 طالبا وطالبة فى الشعبة العلمية "علوم".

كما تعقد الامتحانات لعدد 373 طالبا وطالبة، بمدارس المتفوقين فى 11 لجنة على مستوى محافظات الجمهورية، و192 طالبا وطالبة (مكفوفين) فى 23 لجنة بالمحافظات، ولطلاب الدمج البالغ عددهم 1208 طلاب وطالبات، ولطلاب المستشفيات البالغ عددهم 40 طالبا وطالبة، ولطلاب السجون البالغ عددهم 45 طالبا.

وبلغت عدد لجان النظام والمراقبة على مستوى الجمهورية 11 لجنة، كما بلغت لجان الامتحان بكل قطاع على مستوى الجمهورية 1817 لجنة سير مقسمة على 4 قطاعات كالتالى: 704 لجان سير بقطاع القاهرة، و377 لجنة سير بقطاع الإسكندرية، و389 لجنة سير بقطاع المنصورة، و347 لجنة سير بقطاع أسيوط.

وبلغت مراكز توزيع الأسئلة على مستوى الجمهورية 76 مركزاً، فيما بلغ عدد لجان التقدير على مستوى الجمهورية 25 لجنة، كما بلغ عدد المشاركين فى لجان سير الامتحان على مستوى الجمهورية 156,371 مشاركا، وبلغت عدد الاستراحات المجهزة للمعلمين المشاركين فى أعمال الامتحانات 896 استراحة.

 

 

 

 


الثانوية العامة

امتحانات الثانوية العامة 2019

امتحان اللغة العربية للثانوية العامة

تسريب امتحان اللغة العربية للثانوية العامة

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