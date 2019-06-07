سوبر كورة
Ads
الجمعة، 07 يونيو 2019 02:28 ص
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار عاجلة

100 ألف أسرة جديدة تدخل ضمن "تكافل وكرامة" اعتبارًا من يوليو المقبل

الجمعة، 07 يونيو 2019 01:09 ص
100 ألف أسرة جديدة تدخل ضمن "تكافل وكرامة" اعتبارًا من يوليو المقبل تكافل وكرامة - أرشيفية
كتب مدحت وهبة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تسعى الحكومة فى العمل على التوسع فى منظومة الحماية الاجتماعية ودخول فئات جديدة ضمن برامج الدعم النقدى "تكافل وكرامة"، من أجل صرف مساعدات شهرية نقدية لهم خاصة لذوى الإعاقة وكبار السن من الأسر الفقيرة والأولى بالرعاية فى مختلف المحافظات، حيث سيتم زيادة الدعم المخصص لبرنامج الدعم النقدى مليار جنيه ليصل مع بداية العام المالى الجديد إلى 18.5 مليار جنيه بدلاً من 17.5 مليار جنيه فقط.
 

وكشف تقرير حكومى، أن الدولة تستعد لدخول فئات جديدة ضمن برنامج "تكافل وكرامة"، وأن عدد المستفيدين حاليا من البرنامج يصل إلى 2 مليون أسرة بما يعادل 9 ملايين و300 ألف فرد، وأنه سيتم العمل على دخول 100 ألف أسرة جديدة فى البرنامج اعتبارًا من بداية شهر يوليو المقبل، وذلك عقب تخصيص الزيادة فى الموازنة الجديدة للدعم النقدى على أن تكون الأولوية لكبار السن والأشخاص من ذوى الإعاقة والأيتام والأرامل، طالما أنهم مستحقون للمساعدات الشهرية.
 

ويأتى ذلك فى الوقت الذى تقوم فيه وزارة التضامن الاجتماعى بمراجعة بيانات المستفيدين من برنامج الدعم النقدى بشكل مستمر مراجعة وتنقية مساعدات الضمان الاجتماعى، استعداداً لدمج الأسر المستحقة من الضمان الاجتماعى تحت مظلة برنامج الدعم النقدى المشروط "تكافل وكرامة" بعد بحثها واستبعاد غير المستحقين منها، حيث أجرت الوزارة عمليات المراجعة منذ شهر أغسطس 2017 وتم استبعاد غير المستحقين أسرة بسبب زوال سبب الاستحقاق، ومنها حالات الوفاة أو السفر أو الحصول على فرصة عمل أو غيرها من الأسباب، مما أدى إلى توفير حوالى مليار جنيه سنوياً.
 

 كما تكثف الوزارة الجهود الميدانية والزيارات الأسرية للأسر والفئات المستفيدة من المساعدات الضمانية، بالإضافة إلى توجيه الأشخاص ذوى الإعاقة لتجديد الكشف الطبى المُميكن، والذى استحدثته الوزارة فى سبتمبر 2017 لترشيد الموارد الموجهه لذوى الإعاقة وللوقف حائلاً دون استغلالهم من الفئات غير ذوى الإعاقة الذين يتحايلون لاستخراج تقارير طبية غير صحيحة للحصول على دعم نقدى، حيث يتم التحقق من بيانات الأسر المُرشحة للقبول ببرامج الدعم النقدى ومقارنتها مع قواعد البيانات للجهات المختلفة للدولة مثل مصلحة الجوازات والهجرة والإدارة العامة للمرور ومصلحة الضرائب العقارية ومصلحة السجل التجارى والتربية والتعليم والتأمينات والمعاشات، وغيرها من القواعد التى تدلل على المستوى الاقتصادى والاجتماعى للمواطن.

 كما يتم حث الأسر المستفيدة للتعاون مع الباحثين الاجتماعيين والميدانيين فى تحديث بياناتهم وتقديم المستندات المطلوبة من قِبل الباحثين لاستكمال ملفاتهم الرسمية، وإلا تعرضت الأسر لوقف صرف المساعدات الضمانية فوراً، بجانب تكثيف الرقابة الميدانية لتحسين عمليات التنقية للدعم النقدى، والتأكد من استحقاق الأسر المستفيدة للدعم النقدى.


الدعم النقدى

تكافل وكرامة

الاسر الفقيرة

دخول اسر جديدة فى تكافل وكرامة

العام المالى الجديد

كبار السن

الارامل

اخبار

اخبار عاجلة

اخر الاخبار

الاخبار

خبر

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

مفاجآت جديدة لمنتفعى "تكافل وكرامة" يوليو المقبل.. مراجعة بيانات 70% من المستفيدين من معاش "الضمان الاجتماعى" تمهيدًا لضمهم إلى البرنامج.. ومراجعة مستمرة للتأكد من استحقاق الأسر للمساعدات النقدية

السبت، 01 يونيو 2019 10:00 ص

مواطنة من سوهاج تستغيث لإعادة معاش تكافل وكرامة لها

الجمعة، 31 مايو 2019 12:30 م

أرملة تستغيث لإعادة صرف معاش تكافل وكرامة بعد إيقافه

الأربعاء، 29 مايو 2019 08:00 ص

محمد توقف معاشه من تكافل وكرامة منذ 5 أشهر ويطالب بإعادة النظر فى حالته

الإثنين، 27 مايو 2019 05:00 م

برامج تعليمية لمحو أمية المستفيدات من برنامج "تكافل وكرامة " بأسيوط

الأحد، 26 مايو 2019 12:15 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
حظك اليوم الجمعة 7/6/2019 برج الجوزاء على الصعيد الصحى والمهنى والعاطفى.. استمتع بحب الناس

حظك اليوم الجمعة 7/6/2019 برج الجوزاء على الصعيد الصحى والمهنى والعاطفى.. استمتع بحب الناس

حظك اليوم الجمعة 7/6/2019 برج السرطان على الصعيد الصحى والمهنى والعاطفى.. لا تضغط على نفسك

حظك اليوم الجمعة 7/6/2019 برج السرطان على الصعيد الصحى والمهنى والعاطفى.. لا تضغط على نفسك

حظك اليوم الجمعة 7/6/2019 برج الجدى على الصعيد الصحى والمهنى والعاطفى.. تقضى وقتًا ممتعًا فى الإجازة

حظك اليوم الجمعة 7/6/2019 برج الجدى على الصعيد الصحى والمهنى والعاطفى.. تقضى وقتًا ممتعًا فى الإجازة

ربنا يدينا ربع هدوئكم.. شوف ردود أفعال سائقات الترام بعد الاصطدام بسيارات

ربنا يدينا ربع هدوئكم.. شوف ردود أفعال سائقات الترام بعد الاصطدام بسيارات

رقص وألعاب نارية.. أجواء عيد الفطر المبارك فى مدينة دبى "صور"

رقص وألعاب نارية.. أجواء عيد الفطر المبارك فى مدينة دبى "صور"

فيديو.. سطو مسلح على محل ذهب فى "عز الظهر" بباريس

فيديو.. سطو مسلح على محل ذهب فى "عز الظهر" بباريس

نافاس حارس ريال مدريد وأسرته يزورون المتحف المصري

نافاس حارس ريال مدريد وأسرته يزورون المتحف المصري

فيديو.. شركة تذكرتي تحتفل بالزائرين بتوزيع "كحك العيد"

فيديو.. شركة تذكرتي تحتفل بالزائرين بتوزيع "كحك العيد"

ريال مدريد يحسم صفقة ضم هازارد من تشيلسي مقابل 130 مليون إسترليني

ريال مدريد يحسم صفقة ضم هازارد من تشيلسي مقابل 130 مليون إسترليني

حظك اليوم الجمعة 7/6/2019 برج الثور على الصعيد الصحى والمهنى والعاطفى.. تعيش فترة رومانسية

حظك اليوم الجمعة 7/6/2019 برج الثور على الصعيد الصحى والمهنى والعاطفى.. تعيش فترة رومانسية

20 ظاهرة فلكية حتى نهاية 2019 اعرفها باليوم والتاريخ

20 ظاهرة فلكية حتى نهاية 2019 اعرفها باليوم والتاريخ

دقت ساعة العمل.. تسليم المدارس لرؤساء لجان الثانوية العامة قبل 48 ساعة من بدء الامتحانات.. التأكد من فرش الفصول.. وتوفير وسائل راحة للطلاب.. وضع كشوف المناداة وأرقام الجلوس فى مكان بارز باللجنة

دقت ساعة العمل.. تسليم المدارس لرؤساء لجان الثانوية العامة قبل 48 ساعة من بدء الامتحانات.. التأكد من فرش الفصول.. وتوفير وسائل راحة للطلاب.. وضع كشوف المناداة وأرقام الجلوس فى مكان بارز باللجنة

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة