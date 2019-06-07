وزير خارجية المكسيك سنرسل 6 آلاف من الحرس الوطنى إلى حدودنا مع جواتيمالا

كتب: أحمد علوى

قال وزير الخارجية المكسيكى مارسيلو إيبرارد إن بلاده سترسل الحرس الوطنى إلى حدودها الجنوبية مع جواتيمالا فى إطار مسعى مكسيكى لاحتواء تدفق هجرة أبناء أمريكا الوسطى التى أثارت غضب الرئيس الأمريكى دونالد ترامب.

وقال إيبرارد للصحفيين فى تصريحات نقلها التلفزيون لدى مغادرته لاجتماع مع مسؤولين أمريكيين فى واشنطن "أوضحنا أن هناك 6000 فرد سيتم إرسالهم إلى هناك".

وكان ترامب هدد بفرض رسوم جمركية على واردات مكسيكية بدءا من الأسبوع المقبل ما لم تفعل البلاد المزيد لوقف تدفق المهاجرين على الولايات المتحدة.

ومنذ أيام أقدم، حوالى 200 جندى من الشرطة العسكرية، وعملاء دائرة الهجرة والشرطة الفيدرالية فى المكسيك على سد الطرق أمام حوالى 1000 مهاجر من دول أمريكا الجنوبية، الذين كانوا يسيرون فى أحد الشوارع الرئيسية محاولين اجتياز الحدود باتجاه الولايات المتحدة.

عملية إيقاف تقدم قافلة المهاجرين هذه تظهر مدى جدية السلطات فى المكسيك للحد من استخدامها كمحطة عبور إلى الجانب الآخر من الحدود.

وتم اعتقال بعض الأشخاص الذين حالوا المقاومة واختراق الطوق الأمنى، كما تم نقل البقية بالحافلات، ونُقل شاب إلى المستشفى لإصابته بوعكة صحية.

وبحسب تصريحات ضباط فى دائرة الهجرة، فسيتم نقل حوالى 600 – 800 مهاجرا إلى مركز الحجز فى تاباشولا.