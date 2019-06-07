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هيئة مكافحة الغش فى فرنسا: منظمات خيرية تقدم للفقراء لحوما مغشوشة

الجمعة، 07 يونيو 2019 05:47 م
هيئة مكافحة الغش فى فرنسا: منظمات خيرية تقدم للفقراء لحوما مغشوشة لحوم مغشوشة - صورة أرشيفية
باريس (رويترز)

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قالت هيئة لمكافحة الغش فى فرنسا، اليوم الجمعة، إن منظمات خيرية فى مناطق مختلفة من البلاد تقدم للفقراء لحوما تحتوى على نسب مرتفعة جدا من الدهون وفول الصويا والنشا بحيث لا يمكن تصنيفها كلحوم.

 

وأظهر تحقيق أجرته الهيئة أن عينات من 1500 طن من اللحوم تم تسليمها الصيف الماضى احتوت على نسبة قليلة جدا من اللحم بحيث يستحيل أن تصنف ضمن اللحوم، مضيفة أن نحو نصف هذه الكمية ما زالت مخزنة فى مبردات المنظمات الخيرية.

 

وقال مسؤول بالمنظمة "نحن مصدومون بشدة لملاحظة أن موردا ما ظن أن إجراءاتنا الرقابية على المنتجات التى تقدم للفقراء ستكون أضعف، مضيفا أنه على الرغم من أن هذه المنتجات تعد صالحة للاستهلاك الآدمى إلا أن الغش المحتمل يمثل جريمة فى فرنسا، وقد يواجه الضالعون فى الأمر عقوبة تصل إلى السجن لمدة عامين وغرامات تصل إلى 1.5 مليون يورو، مؤكدا أن نتائج التحقيق ستسلم للادعاء الفرنسى.

 

 


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