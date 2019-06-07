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للنساء.. علامات تؤكد اقترابك من سن اليأس

الجمعة، 07 يونيو 2019 03:30 ص
للنساء.. علامات تؤكد اقترابك من سن اليأس سن اليأس - صورة أرشيفية
كتبت فاطمة ياسر

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سن اليأس أو سن انقطاع الدورة الشهرية، يعد من الأشياء المسببة لشعور المرأة بالعديد من المشاكل النفسية، لأنها تشعر بانها كبيرة في السن، وهذا الأمر يتسبب في شعورها بالاكتئاب والعديد من المشاكل النفسية والتقلبات المزاجية، وخلال هذا التقرير سنتعرف على العلامات التي تشير إلي اقترابك من سن الياس، وذلك وفقا لموقع "healthline" الطبى.

وتشعر الكثير من النساء عند اقتراب سن اليأس ببعض المشاكل النفسية والتقلبات العصبية،  والاكتئاب وهذا الأمر يرجع إلى الإصابة بخلل في الهرمونات الأنثوية في الجسم.

وهناك العديد من الاعراض التي تؤكد اقتراب موعد انقطاع الدورة الشهرية، كعدم انتظام مواعيد نزولها، مع ارتفاع درجة حرارة الجسم بشكل كبير، وزيادة نسبة التعرق، والشعور بالاكتئاب والضيق النفسي، وكثرة ساعات النوم، والعصبية المفرطة.

وهناك العديد من النصائح المهمة التي يجب القيام بها للحد من الشعور بالعلامات السابق ذكرها، كممارسة الرياضة بشكل منتظم، والإكثار من الأطعمة الغنية بالحديد والكالسيوم.


سن اليأس

اعراض سن اليأس

اسباب سن اليأس

النساء وسن اليأس

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