فيديو وصور.. مصيف بلطيم كامل العدد وإنقاذ عدد من المصطافين ثالث أيام العيد

كفر الشيخ – محمد سليمان

شهد مصيف بلطيم، اليوم الجمعة، ثالث أيام عيد الفطر المبارك، إنقاذ عدد من حالات الغرق، بعد الدفع بـ 120 منقذاً بالشواطئ الستة والالتزام بمواقعهم، وناشد المحاسب فادى شميس رئيس مدينة مصيف بلطيم، رواد المصيف بالالتزام بتعليمات رجال الإنقاذ، حفاظا على أرواحهم وسلامتهم.

كما شهد المصيف إقبالا كبيرا من أهالى كفر الشيخ والمحافظات المتعددة، لقضاء ثالث أيام عيد الفطر المبارك بشواطئ المصيف الستة، والتمتع بالهدوء، وسط تواجد أمنى، حفاظاً على حياة المتواجدين، كما توافد عدد كبير من الزائرين من الشباب والفتيات والأطفال على مستأجرى الدراجات للتمتع بقضاء أوقات بالطواف بها على شواطئ المصيف بطرق خصصت لذلك.

كما تنوعت سبل الاستمتاع بثالث أيام عيد الفطر، على شواطئ المصيف، ما بين إقامة مسابقات ثقافية ورياضية وفنية، إضافة لاستغلال الأطفال للرمال فى تشكيل مجسمات متعددة، وملاعب رياضية، ومساجد وكنائس، ودفن أجسادهم فى الرمال.

وأكد الدكتور عصام القصيف ، نائب رئيس مدينة مصيف بلطيم، لـ"اليوم السابع"، لاتوجد أى حالات غرق بالمصيف، مناشداً وسائل الإعلام تحرى الدقة، والمصداقية قبل نشر أى أخبار غير صحيحة مما تؤثر سلباً على المواطنين والمصطافين، وتقلل من الجهود المبذولة من المنقذين والمسئولين تجاه المصطافين.

وقال المحاسب فادى عبد الفضيل شميس، رئيس مركز ومدينة مصيف بلطيم، إن المصيف استقبل عددا كبيرا من مدن وقرى محافظة كفر الشيخ والمحافظات المجاورة، للاحتفال بعيد الفطر المبارك ، مشيرا إلى أن متطلبات الزائرين متواجدة من سلع استهلاكية وخبز ووسائل ترفيه، وتتابع غرفة العمليات بالمصيف كل ما يدور بشواطئه، وتتلقى الشكاوى ونستجيب بحلها، مؤكداً أن هناك تواجدا أمنيا بشواطئ المصيف وتوفير الخدمات الأمنية والمرورية خلال أيام الإحتفال بالعيد.

وأضاف شميس، أنه تم انقاذ عدد كبير من المصطافين فى ظل مجهود كبير من 120 منقذا منتشرين بشواطئ المصيف "الأمل، الزهراء، النرجس، الفنار، السلام، الفيروز"، وتم مدهم بأدوات الإنقاذ اللازمة من أطوق نجاة وصفارات الإنذار، وأنه تابع نشر سلالم المراقبة على الشواطئ.

وأشار شميس إلى أن حملات النظافة بالشواطئ مستمرة طوال الـ24 ساعة بنظام الورديات لتوفير بيئة نظيفة للزائرين، وتذليل كل العقبات التى قد تواجههم، وتم الإعداد لإقامة حفلات سمر للمترددين على المصيف، وتشغيل الملاهى وألعاب الأطفال والشرك.



توافد الالاف بمصيف بلطيم لقضاء عيد الفطر المبارك



توافد الالاف بمصيف بلطيم لقضاء عيد الفطر المبارك



توافد الالاف بمصيف بلطيم لقضاء عيد الفطر المبارك



توافد الالاف بمصيف بلطيم لقضاء عيد الفطر المبارك



توافد الالاف بمصيف بلطيم لقضاء عيد الفطر المبارك



توافد الالاف بمصيف بلطيم لقضاء عيد الفطر المبارك



توافد الالاف بمصيف بلطيم لقضاء عيد الفطر المبارك



توافد الالاف بمصيف بلطيم لقضاء عيد الفطر المبارك



توافد الالاف بمصيف بلطيم لقضاء عيد الفطر المبارك



توافد الالاف بمصيف بلطيم لقضاء عيد الفطر المبارك



توافد الالاف بمصيف بلطيم لقضاء عيد الفطر المبارك



توافد الالاف بمصيف بلطيم لقضاء عيد الفطر المبارك



توافد الالاف بمصيف بلطيم لقضاء عيد الفطر المبارك