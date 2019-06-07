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صور.. حديقة الحيوان بالزقازيق تستقبل 15 ألف زائر خلال أيام عيد الفطر

الجمعة، 07 يونيو 2019 03:13 م
صور.. حديقة الحيوان بالزقازيق تستقبل 15 ألف زائر خلال أيام عيد الفطر زوار حديقة الحيوان
الشرقية - إيمان مهنى

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أكد المهندس أيمن لطفى، مدير حديقة الحيوان بالزقازيق، أن الإقبال على الحديقة ما زال كثيفا لليوم الثالث على التوالى خلال أيام عيد الفطر المبارك، حيث وصل عدد الزائرين إلى 15 ألفا.

وأضاف "لطفى" لـ"اليوم السابع"، أننا رفعنا درجة الطوارئ منذ شهر رمضان بناء على تعليمات اللواء الدكتور محمد رجائى رئيس الإدارة المركزية لحدائق الحيوان وإشراف الدكتور رشاد رحيم مدير عام حدائق الحيوان ومتابعة الدكتورة مها صابر، تم تجميل الحديقة وإعادة دهانات الأقفاص والبلدورات وزيادة أعداد سلات القمامة، ووضع لافتات إرشادية وتوعية لهم عن النظافة، كما تم صيانة دورات المياه ذلك لإطفاء روح البهجة على الزائرين .

ومن الجدير بالذكر أن حديقة الحيوان بالزقازيق من أهم المنتزهات العامة التى يقبل عليها المواطنين، فهى تتميز باتساع مساحتها مقارنا بالحدائق الأخرى بالإضافة إلى أن تذكرة الدخول فى متناول الجميع وهى 5 جنيهات.

ففور دخولك من باب الحديقة المنشئة على مساحة 5 أفدنة، ستجد حديقة صغيرة بها ألعاب للأطفال من الجهة اليمنى ومن جهة اليسرى تجد الكافيتريا وصالة ألعاب أطفال كهربائية بها السيارات التصادمية وهى بأسعار أقل من مماثلة لها فى الحدائق الخاصة الأخرى، والتى يجاورها بيت الزواحف والذى به تمساح يرقد فى بحيرة صغيرة وأفقاص زجاجية للثعابين، وبخروجك منه ستجد فى الجهة المقابلة بحيريتن صغيرتين واحدة للبجع وأخرى لفرس النهر، يجاورهم أقفاص القرود، وبالاستمرار بالتنقل فى الحديقة وسط المساحات الخضراء وتجد العديد من أنواع الحيوانات من أبرزها "أبو عوف" هو نوع من فصيلة الغزلان، و"أبو طوق" وهو من فصيلة القندف وله طوق على رأسه، الماعز الجبلاوى، الدجاج الوادى، الضب المصرى، أبوشوك، كبش اروى، النعام الاميو، ابو حرب سودانى، الجمل، الحصان، ماعز اسيوى ، عصافير.

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الشرقية

حديقة الحيوان بالزقازيق

منتزهات الشرقية

عيد الفطر

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