صور.. الحنطور والكورنيش والمراكب النيلية أبرز مظاهر احتفالات العيد بالأقصر

ومن أبرز مظاهر الإحتفالات علي مدار اليوم الماضيين وصباح اليوم في عيد الفطر، كان التواجد علي كورنيش النيل حيث النسمات اللطيفة التي تخفف درجات الحرارة وتوجهت عشرات الأسر لإستقلال المراكب النيلية والإستمتاع بجولات في نهر النيل صباحاً ومساءاً، وكذلك حرص آخرون علي ركوب عربات الحنطور للحصول علي جولة بكورنيش النيل ووسط المدينة بتلك الوسيلة الشهيرة بالأقصر.

وتقول سعاد أحمد، إن عيد الفطر المبارك كان جميل للغاية وسط أسرتها الصغيرة المكونة من طفلتها وزوجها، حيث احتفلت معهم بصلاة العيد في ميدان أبو الحجاج الأقصري، واستقلوا الحنطور للإستمتاع بجولة بكورنيش النيل والعودة لمنزلهم صباحاً ومساءاً، وكذلك ساعد إنتشار الملاهي المختلفة للصغار والكبار في كافة أنحاء المحافظة في إضفاء أجواء من المتعة والسعادة لأسرتها وكافة أبناء الأقصر خلال العيد.

وكان قد قرر محافظة الأقصرالمستشار مصطفى محمد ألهم، تشكيل لجنة لمتابعة احتفالات العيد وخدمة المواطنين، وذلك فى إطار احتفالات محافظة الأقصر بعيد الفطر المبارك، حيث جاءت تعليمات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، لكافة الجهات التنفيذية برفع درجة الاستعداد القصوى طوال أيام العيد، وذلك لتفادى حدوث أى طارئ قد يعكر صفو احتفالات العيد.

وأصدر المستشار مصطفى ألهم القرار رقم 264 لسنة 2019، وذلك بخصوص تشكيل لجنة برئاسة اللواء الدكتور عماد أبو العزايم السكرتير المساعد للمحافظ، وعضوية عدد من القيادات التنفيذية، وذلك لانعقاد غرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة، والتنسيق المتواصل مع غرف العمليات الفرعية بالمراكز والمدن، وغرف عمليات شركات الكهرباء ومياه الشرب والصرف الصحى ومتابعة أى أعطال طارئة بالمرافق العامة.

وتم تخصيص الأرقام 2374903 - 2372188 لتلقى كافة شكاوى المواطنين على مدار 24 ساعة، ومن جانبه توجه محافظ الأقصر بالتهنئة للمواطنين متمنيا لهم الخير والسلام .



