سعاد: "زوجى اعتاد استدعاء أهلى ليلا وسبهم بإلفاظ نابية وضربى أمامهم"

كتبت - أسماء شلبى

أصبحت أعيش حياة غير أدمية، زوجى يجبرنى على أوضاع لا ترضاها أى زوجة محترمة من تدخل أشقائه فى علاقتنا الزوجية، ويسمعنى أهله ألفاظا نابية تزيد من كسرتى، ورغم تدخل أهلى مرارا وتوسلهم لرفع إهانته ضدى، حتى لا يؤذينى بعد أن تعددت إصاباتى الجسدية والجروح القطعية".. بتلك الكلمات شكت الزوجة سعاد.ن.ع، معاناتها أمام محكمة الأسرة بالهرم بدعوى الطلاق للضرر.

وتابعت الزوجة أثناء جلسات تسوية المنازعات: عشت 6 سنوات فى جحيم الحياة الزوجية،اعتاد زوجى الاتصال بأهلى ليلًا، وطلبهم للحضور بشكل متكرر، ليسبنى أمامهم ويعلن أنه لا يريدنى كزوجة له فتتوسل له والدتى ليتركنى أذهل إلى منزلهم، ولكنه يرفض ويطردهم بعد إهانتهم.

وتتابع: "لم أجد أحد يشعر بى أو ينجدنى منه وطفلتى الصغيرة، بدأت تسوء حالتى الصحية،أصبح يحدث لى نزيفا، وكان ذلك الشئ الوحيد الذى يوقف زوجى عن ضربى، فشل الأطباء للوصول لحل وأرجعوا إلى أنه سبب نفسى، لدرجة جعلتنى غير قادرة على الصمت ولا التحمل".

وأكملت: بسبب الضغط العصبى والنفسى أنهرت ،ووقعت فى الأرض وأصبتنى جلطة، ومنذ ذلك الوقت وزوجى تركنى ورفض تطليقى ولم يرسل لأبنته جنيه واحد، لم أجد حتى نفقات علاجى ولكنى أقسمت أننى لن أعود له حتى لو مدت يدى لأطعم نفسى وطفلتى.